CHP liderinden YSK'ya tepki dolu aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, YSK'nin mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulasÄ±nÄ± kararÄ±nÄ±n protesto edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi

CHP lideri, YSK'yÄ± protestolarÄ±n 'hak olduÄŸunu da' belirtti.

TBMM'de BBC Türkçe'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, YSK'nÄ±n kararÄ±na dair itiraz baÅŸvurularÄ±ndan sonuç alamamalarÄ± durumunda tavÄ±rlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±na dair soruya ÅŸu cevabÄ± verdi:

"YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi gayrÄ± meÅŸru sayacaÄŸÄ±z. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi var. Gerekirse olayÄ± oraya kadar götüreceÄŸiz ".

'Protesto etmeye haklarÄ± var'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum sonrasÄ±ndaki sokak protestolarÄ±nÄ± 'hak' olarak deÄŸerlendirdi:

"Yüksek Seçim Kurulu'un aldÄ±ÄŸÄ± bu karar her kesim tarafÄ±ndan protesto edilmelidir. Protesto etmeye de haklarÄ± vardÄ±r. EÄŸer hukukun üstünlüÄŸü kavramÄ± varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramÄ±n evrensel bir deÄŸeri varsa hiç kimse bu kavramÄ± yerle bir edemez.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, geçmiÅŸteki Anayasa Mahkemesi kararlarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarÄ± var. Anayasa Mahkemesi daha önce verdiÄŸi bir kararÄ± hangi gerekçeyle deÄŸiÅŸtirecek? Çünkü Anayasa Mahkemesi, oy pusulalarÄ± ve zarflarda mühürün olmamasÄ± halinde seçim iptal edilir diye karar almÄ±ÅŸ, üstelik 2014 yÄ±lÄ±nda. Yasada da açÄ±k ve net böyle bir tanÄ±m var.

"Åžimdi hangi gerekçeyle Anayasa Mahkemesi kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek? DeÄŸiÅŸtiremez. AyrÄ±ca zaten Yüksek Seçim Kurulu, parlamentonun iradesinin üstünde bir görüÅŸ beyan edemez".

'Parti Meclisi'ni toplayÄ±p yol haritasÄ± çizeriz'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Velev ki sizin açÄ±nÄ±zdan hukuki yollarÄ±n hepsi tükendi, siz bu sonuçlarÄ± tanÄ±yacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna bu durumda partide karar alÄ±narak bir yol haritasÄ± çizileceÄŸini söyledi:

"O zaman oturacaÄŸÄ±z, Parti Meclisi'ni toplayacaÄŸÄ±z. Bunu bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla deÄŸerlendireceÄŸiz ve kendimize bir yol haritasÄ± çizeceÄŸiz. Yetkili organlarÄ±mÄ±zda nasÄ±l bir yol, yöntem izlemeliyiz diye oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z".

'Pazar günkü açÄ±klamayÄ± bilerek YSK'yla sÄ±nÄ±rlÄ± tuttuk'

Referandumun ardÄ±ndan Pazar akÅŸamÄ± ve Pazartesi günü sosyal medyada, HayÄ±r oyu veren gençlerden CHP yönetiminin tavrÄ±na yönelik eleÅŸtiriler geldi.

Bu eleÅŸtirilerle ilgili olarak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Pazar günkü açÄ±klamanÄ±n sadece YSK'yla ilgili olmasÄ± gerektiÄŸi nedeniyle bu tepkilerin geldiÄŸini, ayrÄ±ntÄ±lara SalÄ± günkü grup toplantÄ±sÄ±nda girdiÄŸini söyledi:

"Pazar günü yaptÄ±ÄŸÄ±m açÄ±klama gençleri tatmin etmedi. Oysa o açÄ±klama sadece Yüksek Seçim Kurulu kararlarÄ±na endekslenen bir açÄ±klamaydÄ±. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz seçim pusulalarÄ±nÄ± ve zarflarÄ± kabul etmesinin yapÄ±lan referandumun meÅŸruiyetine gölge düÅŸürdüÄŸünü ve bu karardan dönmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸtim. Genel olarak referanduma girmemiÅŸtim.

"Ona bugün (SalÄ±) girdim. Oysa o gençler o akÅŸam benden çok daha heyecanlÄ± bir açÄ±klama bekliyorlardÄ±. DoÄŸru deÄŸildi çünkü YSK'yÄ± doÄŸrudan hedef aldÄ±k. YSK bizim kararÄ±mÄ±za uyup, 'evet o gece oylar kabul edilmeyecektir' diye karar alsaydÄ± bizim meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ± açmamamÄ±z halinde HayÄ±r çÄ±karsa, onun da meÅŸruiyeti tartÄ±ÅŸmalÄ± olacaktÄ±.

"Biz bütün bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± düÅŸünerek o akÅŸam açÄ±klamanÄ±n sadece YSK kararÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± tutulmasÄ±nÄ± istedik. Bugün (SalÄ±) açÄ±klamamÄ±zda konunun bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±na girdik açÄ±klamamÄ±zda".

'YSK'daki yargÄ±çlar sarayÄ±n beklentilerine uygun kiÅŸiler anlamÄ±na gelir'

"Yüksek Seçim Kurulu'nun yasaya aykÄ±rÄ± olarak almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar, her ÅŸeyden önce parlamentonun itibarÄ±nÄ± zedeliyor. Parlamentonun çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yasayÄ± tanÄ±mÄ±yorum diyor.

Anayasa Mahkemesi'nin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± tanÄ±mÄ±yorum anlamÄ±na geliyor. Bu, orada görev yapan yargÄ±cÄ±n, yargÄ±ç kimliÄŸini zedeler. 'Onlar baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z birer yargÄ±ç deÄŸil, sarayÄ±n beklentilerine uygun karar veren kiÅŸiler', anlamÄ±na gelir."

'Ortak mücadele' çaÄŸrÄ±sÄ±

Referandumda HayÄ±r oylarÄ±, sol/laik tabandan Kürtlere, ülkücü kesimden kentli muhafazakarlarÄ±n bir bölümüne farklÄ± siyasi seçmen gruplarÄ±ndan geldi.

"CHP, çÄ±kan bu yeni tablo içerisinde stratejilerini ve politikalarÄ±nÄ± yenileyecek mi?"

Bu soruya cevaben "Elbette de yenilemek zorunda" diyen CHP lideri ÅŸöyle devam etti:

"Demokrasiden yana olanlarÄ±n birarada ve ortak bir paydada hareket etmeleri gerekiyor. Bunun bir ayaÄŸÄ± medya özgürlüÄŸüdür, bir ayaÄŸÄ± hukukun üstünlüÄŸüdür, bir ayaÄŸÄ± yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmaktÄ±r, parlamentonun itibarÄ±nÄ± korumaktÄ±r.

"GeçmiÅŸte hangi siyasi partinin kimliÄŸi içerisinde yer almÄ±ÅŸsa alsÄ±n, ya da herhangi bir siyasi kimliÄŸi olmayan, demokrasiden yana olan bütün yurttaÅŸlarÄ±n birarada olmalarÄ± gerekiyor. Bizim buna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu ihtiyacÄ± sadece CHP olarak biz deÄŸil sokaktaki sade bir yurttaÅŸ da artÄ±k hissetmeye baÅŸladÄ±. Demokrasiyi ortak savunmalÄ±yÄ±z, demokrasiyi ortak güçlendirmeliyiz.

"Demokrasiye karÅŸÄ± olan kiÅŸi, kurum veya siyasal partilere karÅŸÄ± ortak mücadele etmeliyiz. Bu, çok önemli bir hareket olacaktÄ±r. Bizim Cumhuriyet tarihimizde de ortaya ilk kez böyle bir tablo çÄ±kÄ±yor. Bu da çok önemli bir deÄŸer".

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 'CHP'nin referandum kampanyasÄ±ndaki gibi, farklÄ± kesimlere hitap eden tarzÄ±nÄ±n da süreceÄŸini' belirtti:

"Bu dilimizi koruyacaÄŸÄ±z. KucaklayÄ±cÄ± bir dil kullanacaÄŸÄ±z. Kendi siyasi görüÅŸü, kimliÄŸi veya yaÅŸam tarzÄ± farklÄ± olabilir. Bütün bu deÄŸerlere de saygÄ± göstereceÄŸiz. Ama demokrasiyi yüceltmeye hazÄ±r olan herkesi kucaklayacaÄŸÄ±z".

Kaynak: BBC Türkçe