Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/04/2017 11:44

HDP YSK BaÅŸkanÄ± ve Ã¼yeler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

HDP

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven ve Ã¼yeler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu dilekÃ§esi verdi

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kararlarÄ±yla ilgili, YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven ve YSK üyeleri hakkÄ±nda görevlerini kötüye kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusu dilekçesi verdiklerini bildirdi.

Oy verme iÅŸlemi bittikten sonra YSK'nÄ±n bir duyurusuyla halk oylamasÄ±na iliÅŸkin karar deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"O da daha önceki seçimlerde sÄ±klÄ±kla tecrübe etmiÅŸ olduÄŸumuz, mühürsüz oy pusulalar ile mühürsüz zarflarÄ±n geçersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± kuralÄ±nÄ±n ihlaliydi. YSK ve üyeleri çok açÄ±k bir ÅŸekilde görevlerine sahip çÄ±kmamÄ±ÅŸ, 2014'te mevcut baÅŸkan ve üyelerinin çoÄŸunun aynÄ± olduÄŸu YSK, vermiÅŸ olduÄŸu bir kararÄ± tekzip edercesine bu referandumun üzerine meÅŸruiyet gölgesi düÅŸürmüÅŸtür." 

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