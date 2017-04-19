CHP'li BÃ¶ke'den flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar Referandum oylamasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ve tanÄ±mayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Böke, "Bu referandum tekrar edilecek. Biz olmayan yeni bir anayasa varmÄ±ÅŸ gibi davranmayacaÄŸÄ±z, biz asla bu oyunun bir parçasÄ± olmayacaÄŸÄ±z. Bu doÄŸrultuda bütün hukuki yollarÄ± ve her türlü meÅŸru demokratik hakkÄ± kullanacaÄŸÄ±mÄ±zdan da kimsenin en ufak bir ÅŸüphesi olmasÄ±n" dedi.

Bir gazetecinin sine-i millete dönme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gündemde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik bir sorusu üzerine ise CHP Sözcüsü ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Her türlü deyince bunun içerisine meclisten çekilmek de girer, mecliste çalÄ±ÅŸmaya devam etmek de. Biz kurumlarÄ±mÄ±zda bütün bunlarÄ± deÄŸerlendirerek ama iradeye sahip çÄ±kmamÄ±za imkan verecek doÄŸru adÄ±mÄ± atarak Türkiye'de demokrasiyi mutlaka yaÅŸatacaÄŸÄ±z."

Yüksek Seçim Kurulu (AKP), Pazar günkü referandumda DoÄŸu illerinde oy sayÄ±mÄ± sürerken, BatÄ±'da ise sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±na 10 dakika kala ilçe sandÄ±k kurulunun mührünü taÅŸÄ±mayan pusula ve zarflarda kullanÄ±lan oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Kurul, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AKP) temsilcisinin talebi üzerine oybirliÄŸiyle alÄ±nan bu kararÄ±n, sandÄ±k kurulu üyelerinin hatasÄ± nedeniyle halkÄ±n yönetime katÄ±lma hakkÄ±nÄ±n zarar görmemesi için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

CHP ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ise bu kararÄ±n yürürlükteki yasa ve genelgeleri ihlal ettiÄŸini ve seçim sonucunu etkilediÄŸini öne sürerek, referandumun iptalini talep ediyor.

Böke ayrÄ±ca bundan sonrasÄ±nda atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirmek üzere partinin yetkili kurumlarÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde gerekli deÄŸerlendirmeleri yapacaÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Referandumda 'her türlü hile ve sahtekarlÄ±ÄŸa' baÅŸvurulduÄŸunu öne süren CHP Sözcüsü, "Bu referandum ÅŸaibeli, tartÄ±ÅŸmalÄ± bile deÄŸildir. Bu referandum açÄ±kça hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r, açÄ±kça gayri meÅŸrudur ve açÄ±kça geçersizdir... ÇalÄ±nmÄ±ÅŸ olan milletin iradesidir. Ä°rademiz gasp edilmiÅŸtir" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe