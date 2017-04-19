YSK referandum itirazlarÄ± hakkÄ±nda karar verdi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu 16 Nisan tarihinden gerÃ§ekleÅŸtirilen referandum ile ilgili tÃ¼m itirazlarÄ± reddetti

Yüksek Seçim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸöyle; "Cumhuriyet Halk Partisi, HalklarÄ±n Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±’nÄ±n tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline iliÅŸkin talepler bugün saat 10.39 baÅŸlayan Yüksek Seçim Kurulu ToplantÄ±sÄ±’nda görüÅŸülmüÅŸ, yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrÄ± ayrÄ± oylanmasÄ± sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oylarÄ± ve oy çokluÄŸu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiÅŸtir."Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±na yönelik itirazlarÄ± bugün deÄŸerlendireceklerini söylemiÅŸti.