HDP'li vekil Burcu Ã‡elik Ã–zkan tutuklandÄ±

HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Ã‡elik Ã–zkan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan tutuklandÄ±

HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince hakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kent merkezinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Özkan, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandÄ±.

HDP'NÄ°N TUTUKLU MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°

HDP'de eÅŸ baÅŸkan Selahattin DemirtaÅŸ ve eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± düÅŸen Figen YüksekdaÄŸ'la birlikte grup baÅŸkan vekili Ä°dris Baluken, ÅžÄ±rnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat AkdoÄŸan, DiyarbakÄ±r Milletvekili ÇaÄŸlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugün MuÅŸ Milletvekili Burcu Çelik Özkan da bu listeye eklendi ve tutuklu milletvekili sayÄ±sÄ± 13'e yükseldi.