Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/04/2017 21:42

Tweet ile yapÄ±lan ÅŸaka gerÃ§ek oldu Haluk Levent parti mi kuruyor

haluk levent

Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± seslendirmesinin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Haluk Levent parti kurma kararÄ± aldÄ±

Referandum günü bir seçemen oy kullanma kabininde üzerine "Haluk Levent parti kursun oy verelim!" yazdÄ±ÄŸÄ± bir kaÄŸÄ±dÄ±n altÄ±na tercih mührünü basÄ±p fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti. FotoÄŸrafÄ± Haluk Levent'in hesabÄ±nÄ± etiketleyerek Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

 

 

"BANA BÄ°R PARTÄ° Ä°SMÄ° BULUN"

Bu tweet'in üzerinden geçen üç günün ardÄ±ndan Haluk Levent ÅŸaka yollu olarak "Bana bir parti ismi bulun . Partiyi kuruyorum. Bak söz verdiniz "parti kur oy verelim" diye .. Tüm oylar benim partiye tamam mÄ±?" tweet'ini attÄ±.

PARTÄ°NÄ°N ADI: AHBAP

Haluk Levent'in tweet'inin ardÄ±ndan hayranlarÄ± hemen parti ismi aramaya baÅŸladÄ±. Önce "Anadolu Rock Partisi" ismi uygun görülürken ardÄ±ndan "Anadolu Halk ve BarÄ±ÅŸ Partisi" (AHBAP) adÄ±nda karar kÄ±lÄ±ndÄ±. Haluk Levent'in ÅŸaka yollu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± parti kurma planÄ± gerçeÄŸe dönüÅŸür mü bilinmez ama sanal partiye ÅŸimdiden amblem önerileri gelmeye baÅŸladÄ±.

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