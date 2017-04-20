Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/04/2017 08:42

MHP lideri YSK'ya yapÄ±lan itirazlara ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

devlet bahÃ§eli

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, sosyal medya hesabÄ±ndan YSK'ya yapÄ±lan itirazlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ± lekelemek isteyenler, son ÅŸans ve kozlarÄ±nÄ± YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapÄ±dan döndüler." ifadelerini kullandÄ±.Bahçeli, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptali için yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± reddetmesine iliÅŸkin, Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klamada bulundu.

"Yenilen pehlivan güreÅŸe doymaz" sözünü hatÄ±rlatan Bahçeli, kendisinin de "Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz." dediÄŸini belirtti.

16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ± lekelemek isteyenlerin son ÅŸansÄ±nÄ± ve kozlarÄ±nÄ± YSK'da denediklerini hatÄ±rlatan Devlet Bahçeli, "Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapÄ±dan döndüler." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Bahçeli, ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarda bulundu:

"16 Nisan'a 'mühürsüz seçim' dediler. 'TanÄ±mÄ±yoruz' dediler. MeÅŸruiyetini tartÄ±ÅŸtÄ±lar. Ama kesin karar ve hükmü, YSK verdi, bu bahsi kapadÄ±. Oysaki mühürlenmiÅŸ iradeleriyle, mil çekilmiÅŸ idrakleriyle milletimizin verdiÄŸi mesajÄ± çarpÄ±tmaya, çürütmeye kalktÄ±lar. Fakat olmadÄ±, tutmadÄ±. Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuÅŸ, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasÄ±ndan bahsediyorsunuz? KÄ±demli kaos uzmanlarÄ±, tezgahlarÄ±nÄ± baÅŸka yere açsÄ±n. Deneyimli kriz ustalarÄ±, boÅŸuna çÄ±rpÄ±nmasÄ±n. 16 Nisan bitmiÅŸ, sayfa kapanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bildik bir sözdür, 'Sular çekilince karÄ±ncalar balÄ±klarÄ± yermiÅŸ. Sular yükselince balÄ±klar karÄ±ncalarÄ± mideye indirirmiÅŸ.' Mesele balÄ±k veya karÄ±nca olmak deÄŸildir. Çekileyim derken yÄ±kÄ±lmak, yükseleyim derken yere çakÄ±lmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanÄ±mayanlarÄ±n, durduk yere sinei millet yaygarasÄ± koparmasÄ±, zilleti maÄŸlubiyetin ifadesidir ki bundan da demokrasi çÄ±kmaz."

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