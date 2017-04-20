Muharrem Ä°nce YSK'nÄ±n o kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, referandum oylamasÄ±nÄ±n oldu bittiye geldiÄŸini ve bu sonucu kabul etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

CHP'li Ä°nce, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) 16 Nisan referandumunun iptaline iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± reddetmesi üzerine bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. 16 Nisan günü YSK'nÄ±n mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ± ve zarflarÄ± geçerli sayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmesini, “SonuçlarÄ± bakÄ±mÄ±nda hem kurulmak istenilen rejimin somut örneÄŸi, hem de Türkiye'de seçimlerin bir daha adil biçimde yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±” olarak deÄŸerlendiren Ä°nce, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Tam hukuksuzluÄŸun, hukuk sayÄ±labileceÄŸi örneÄŸi muz cumhuriyetlerinde dahi zor rastlanacak bir durumdur. YSK'nÄ±n kararÄ± hiçbir koÅŸulda kabul edilemez. Çünkü kanunun ilgili maddesi okumasÄ± olan ama iradesi ipotek altÄ±na sokulmamÄ±ÅŸ her insanÄ±n anlayabileceÄŸi kadar açÄ±ktÄ±r. Kanun maddesi bu haldeyken dünyanÄ±n hiçbir yerinde yargÄ±ç cüppesi giyen birine böyle bir karar aldÄ±rÄ±lamaz! Hem verilen itiraz dilekçesi, sonrasÄ±nda alÄ±nan karar, bu kararÄ±n sonucunda yaÅŸanan bu süreçlerin mimarÄ±nÄ±n ‘AtÄ± alan Üsküdar'Ä± geçmiÅŸtir' gibi bir söylemde bulunmasÄ±, oynanan oyunu her yönüyle ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r.

“TÜRK MÄ°LLETÄ° DARBELERE NASIL CEVAP VERÄ°LECEÄžÄ°NÄ° GAYET Ä°YÄ° BÄ°LMEKTEDÄ°R”

16 Nisan'da gerçekleÅŸen sözde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi adÄ± altÄ±nda milletin hayÄ±r iradesine darbedir. Türk Milleti darbelere nasÄ±l cevap verileceÄŸini gayet iyi bilmektedir. Bundan sonra yapÄ±lmasÄ± gereken demokrasi mücadelesinin bayraÄŸÄ±na sÄ±msÄ±kÄ± biçimde sarÄ±lmak ve bu darbeyi savuÅŸturana kadar kesintisiz mücadele etmektir. Kimse bizden haklÄ± olduÄŸumuz ve kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir seçimi yok sayÄ±p, oldubittiye boyun eÄŸmemizi bekleyemez. Gerçek ortadadÄ±r. HalkÄ±mÄ±zÄ±n iradesi sandÄ±kta bu anayasayÄ± reddetmiÅŸtir. Biz de yapÄ±lanlarÄ± reddediyoruz.”