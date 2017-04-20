Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/04/2017 13:08

VatandaÅŸÄ±n tepkisine Melih GÃ¶kÃ§ek'ten kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ yanÄ±t

melih gÃ¶kÃ§ek

Sosyal medya hesabÄ±na AnkaralÄ± bir vatandaÅŸÄ±n yorum yazmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sinirlenen Melih GÃ¶kÃ§ek cevabÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir tavÄ±rla verdi

 Bir takipçisi Gökçek'e, ''Bir sus Allah aÅŸkÄ±na Ankara'nÄ±n bütün yollarÄ± çukur, burada gezeceÄŸine Ankara yollarÄ±nda gez de rezaletini gör ya da görme'' diye tweet attÄ±. Bunun üzerine Gökçek takipçisine tepki vererek ''Gezi zekalÄ±, sadece 2016'da Ankara'ya dökülen asfalt 5.650.000 ton. Bu bir Türkiye rekoru... Laf olsun diye atma... AyÄ±p... AyÄ±p.'' ifadelerini kullandÄ±.

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