VatandaÅŸÄ±n tepkisine Melih GÃ¶kÃ§ek'ten kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ yanÄ±t

Sosyal medya hesabÄ±na AnkaralÄ± bir vatandaÅŸÄ±n yorum yazmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sinirlenen Melih GÃ¶kÃ§ek cevabÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir tavÄ±rla verdi

Bir takipçisi Gökçek'e, ''Bir sus Allah aÅŸkÄ±na Ankara'nÄ±n bütün yollarÄ± çukur, burada gezeceÄŸine Ankara yollarÄ±nda gez de rezaletini gör ya da görme'' diye tweet attÄ±. Bunun üzerine Gökçek takipçisine tepki vererek ''Gezi zekalÄ±, sadece 2016'da Ankara'ya dökülen asfalt 5.650.000 ton. Bu bir Türkiye rekoru... Laf olsun diye atma... AyÄ±p... AyÄ±p.'' ifadelerini kullandÄ±.