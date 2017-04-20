CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Meral AkÅŸener'in parti kurma eÄŸilimlerine karÅŸÄ± "TÃ¼rkiye'nin Ã¼lkÃ¼cÃ¼lerin ve TÃ¼rk milliyetÃ§ilerinin bÃ¶lÃ¼nmesine deÄŸil, birleÅŸmesine ihtiyacÄ± vardÄ±r. BBP'nin kapÄ±sÄ± da gÃ¶nlÃ¼ de yÃ¼reÄŸi de bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk milliyetÃ§ilerine aÃ§Ä±ktÄ±r" dedi