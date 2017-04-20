Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/04/2017 19:26

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rus lider Putin'in MayÄ±s'Ä±n ilk haftasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 3 MayÄ±s'ta Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir görüÅŸme gerçekleÅŸtireceÄŸi ifade edildi.

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melih gÃ¶kÃ§ek

VatandaÅŸÄ±n tepkisine Melih GÃ¶kÃ§ek'ten kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ yanÄ±t

Sosyal medya hesabÄ±na AnkaralÄ± bir vatandaÅŸÄ±n yorum yazmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sinirlenen Melih GÃ¶kÃ§ek cevabÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir tavÄ±rla verdi

destici

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere seslendi KapÄ±mÄ±z milliyetÃ§ilere aÃ§Ä±ktÄ±r

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Meral AkÅŸener'in parti kurma eÄŸilimlerine karÅŸÄ± "TÃ¼rkiye'nin Ã¼lkÃ¼cÃ¼lerin ve TÃ¼rk milliyetÃ§ilerinin bÃ¶lÃ¼nmesine deÄŸil, birleÅŸmesine ihtiyacÄ± vardÄ±r. BBP'nin kapÄ±sÄ± da gÃ¶nlÃ¼ de yÃ¼reÄŸi de bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk milliyetÃ§ilerine aÃ§Ä±ktÄ±r" dedi

Bekir BozdaÄŸ

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ CHP AÄ°HM'ye baÅŸvursa bile sonuÃ§ alamaz dedi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, referandumda YSK'nÄ±n karar deÄŸiÅŸikliÄŸine giderek mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± da geÃ§erli saymasÄ± ve CHP-HDP'nin bu duruma itirazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu