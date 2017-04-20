Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/04/2017 21:06

CumhurbaÅŸkanÄ± YSK'nÄ±n red kararÄ±na iliÅŸkin ilk kez konuÅŸtu

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YSK'nÄ±n referandum sonucuna yapÄ±lan itirazlarÄ± reddetmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, iptal kararÄ±nÄ±n Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) de taÅŸÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ±, konunun iki mahkemenin de yetki alanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ da benzer bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve YSK'nÄ±n kararlarÄ± ile ilgili olarak AYM'ye gidilemeyeceÄŸini, AÄ°HM'den de sonuç alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise referandumla ilgili itirazlarÄ±nÄ± AYM ve AÄ°HM'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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