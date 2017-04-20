Deniz Baykal'dan CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n o aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n referandum sonucunu deÄŸerlendirdiÄŸi aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi

Baykal, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “1-0 ya da 5-0 kazanmÄ±ÅŸsÄ±n önemli deÄŸil, önemli olan maçÄ± kazanmaktÄ±r” sözlerine yanÄ±t vererek “Bu tablo maçÄ±n bittiÄŸi tablo deÄŸil. Ofsayttan gol atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddasÄ± var ama maç bitmez maç devam ediyor. Daha ikinci devre var. Daha 2019’da görülecek hesabÄ±mÄ±z var. Maç 2019’da bitecek” diye konuÅŸtu.

Deniz Baykal, “Gerçekten büyük bir sonuçtur bunu bilelim. Ama bunu doÄŸru okuyalÄ±m. Ä°lk yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸ bu tablonun doÄŸru algÄ±lanmasÄ±, doÄŸru deÄŸerlendirilmesi, anlaÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r. Elbette böyle gergin bir siyasi mücadele içine girip, böyle bir sonuç ortaya çÄ±kÄ±nca hepimizin refleksi bu tabloya sahip çÄ±kmak, kendi adÄ±mÄ±za övünülecek sonuçlar çÄ±karmak, buna tezahür etmek, el koymak, sahip çÄ±kmak eÄŸilimidir. Siyasetçi refleksi budur. Ama bizim içinde bulunduÄŸumuz kritik ortamÄ± deÄŸerlendirerek bu konuda çok soÄŸukkanlÄ±, gerekirse kendimize karÅŸÄ± acÄ±mazsÄ±z, alçak gönüllü, kucaklayÄ±cÄ± yorum yapmamÄ±za ihtiyaç var” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ALINAN SONUÇ DEMOKRATÄ°K BÄ°R OYLAMADAN ALINAN SONUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R

Baykal, “Bu sonuç, olaÄŸan, demokratik bir referandum oylamasÄ±nÄ±n sonucu deÄŸildir. Bu bir anayasayla ilgili referandumdur, bir anayasa oluÅŸturma aÅŸamasÄ±dÄ±r. Anayasa mecliste oluÅŸturulamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bugüne kadar pek çok deÄŸiÅŸiklik mecliste yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama bu anayasa mecliste oluÅŸturulamamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi bu mecliste oluÅŸturulamamÄ±ÅŸ anayasayÄ± milletten onay alarak ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. O mecburiyet dolayÄ±sÄ±yla konu referanduma gelmiÅŸtir. Keyfe keder bir referandum deÄŸildir bu. AnayasayÄ± inÅŸa etmesi beklenen bir referandumdur. Mecliste oluÅŸturulamadÄ±. Ne oldu? DoÄŸru dürüst müzakere edildi mi? Ä°mzalayanlar bir boÅŸ kaÄŸÄ±dÄ± imzaladÄ±lar. Komisyon aÅŸamasÄ±, genel kurul aÅŸamasÄ±, olupbittiye getirildi. Türkiye’nin dikkatle izleyebileceÄŸi, katÄ±labileceÄŸi bir süreç olmadÄ±. Meclis dÄ±ÅŸÄ±nda Türkiye platformlarÄ± anayasa yapma sürecine dahil edilmedi, tam tersine engellendi” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Deniz Baykal, “Referandumda hepinizin yakÄ±nda bildiÄŸi gibi eÅŸit, demokratik bir mücadele olmadÄ±. OHAL kararnamesi ile referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n eÅŸitliksiz olmasÄ±nÄ± öngören kararlar alÄ±ndÄ±, düzenlemeler yapÄ±ldÄ±. Yani referanduma girerken, RTÜK’e ‘aman sakÄ±n ha televizyonlara eÅŸit fÄ±rsat verme, anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rak kardeÅŸim, eÅŸitlik falan yok burada’ diye düzenleme yapÄ±ldÄ±. BasÄ±n baskÄ± altÄ±nda, kimler konuÅŸabildi? Ne ölçüde konuÅŸabildi biliyorsunuz. Referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± doÄŸru olmadÄ±. Sonuç yüzde 50-50. AyrÄ±ntÄ±ya girmiyorum. Kaba hatlarÄ±yla bu. Bir anayasa yapacaÄŸÄ±z. ‘Yüzde 50 artÄ± bir ile iktidar oluyor’. Türkiye’de de oldu, dünyada da oldu. DoÄŸrudur iktidar olur. Ama anayasa olmaz. Yüzde 50 artÄ± 1 ile anayasa olmaz. Olur da, olmasÄ± gereken anayasa deÄŸildir. Bir anayasa krizidir o. Türkiye’de yüzde 50 ile bir anayasa biçimsel olarak, demin söylediÄŸim handikaplarÄ±yla, eksiklikleriyle, mahcubiyetleriyle…” dedi.

BAÅžBAKAN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU MU

Baykal, “BaÅŸbakan ‘herhalde OHAL’de bunu oylamayÄ±z’ demiÅŸti. Sözünün arkasÄ±nda durabildi mi? TartÄ±ÅŸma adil deÄŸil, OHAL, devletin bütün gücü, imkanlarÄ± parasÄ± pulu hukuka aykÄ±rÄ± biçimde seferber, son anda da seçimde garip usulsüzlükler. Mühürsüz oy pusulalarÄ±, zarflar… BaÅŸka neler neler… DoÄŸuda, GüneydoÄŸuda, valileri, muhtarlarÄ±, kaymakamlarÄ± çaÄŸÄ±rÄ±p gerekli talimatlarÄ± verip, baskÄ±lar yapmasÄ±. Bu ÅŸartlar altÄ±nda geçtik deÄŸil mi? Bunlarda bir çarpÄ±tma, bir abartma var mÄ±? Bu gerçeÄŸin yumuÅŸak ve sade bir ifadesi deÄŸil mi bu, yalÄ±n bir ifadesi deÄŸil mi gerçeÄŸin? Gerçek bunun da ötesinde deÄŸil mi? Sonuç ne? Yüzde 50-50, ne, ‘anayasa yaptÄ±k’. Bizim bütün anayasalar yüzde 90’Ä±n üzerinde oy aldÄ±. Bir anayasa yapÄ±yoruz, böyle olur mu? Üstelikte anayasada sÄ±radan bir düzenleme yapmÄ±yoruz. Yüz yÄ±llÄ±k, bir asra yakÄ±ÅŸan anayasal köklü geleneklerimiz, baÅŸarÄ±yla Türkiye’yi bu güne taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, dünya çapÄ±nda takdirle izlenen bir anayasal düzeni, yapÄ±laÅŸmayÄ± tahrip eden, kiÅŸisel bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ön plana çÄ±karan düzenlemeyle geçirdik diyoruz ve ÅŸimdi bununla iÅŸ tutacaÄŸÄ±z. Bu tabloyu bilelim diye söylüyorum” diye konuÅŸtu.