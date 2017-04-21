CHP referandum sonuÃ§larÄ± kesinleÅŸmeden DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuracak

YSK'nÄ±n sonuÃ§larÄ± kesinleÅŸtirmesi iÅŸleminin yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± talebiyle CHP DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuracak

CHP, halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±na yönelik itirazlara iliÅŸkin hukuki aÅŸamalarÄ±n sonuçlanmasÄ±na kadar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçlarÄ± kesinleÅŸtirmesi iÅŸleminin yürütmesinin durdurulmasÄ± talebiyle DanÄ±ÅŸtay'da dava açacak.CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, CHP'nin bugün DanÄ±ÅŸtay'da dava açacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Dava sonuna kadar halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸtirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ettiklerini belirten Tezcan, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"AvukatÄ±mÄ±z Atilla Kart bugün DanÄ±ÅŸtay'a dava dilekçesini verdikten sonra saat 16.00'da YSK önünde gerekli açÄ±klamalarÄ± yapacaktÄ±r.

Ä°ster 'hayÄ±r' ister 'evet' demiÅŸ olsun oy kullanan 49 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ± korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceÄŸiz."