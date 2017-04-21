BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHPnin o hamlesi karÅŸÄ±sÄ±nda net konuÅŸtu

CHP'nin referandum oylamasÄ±yla ilgili DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§masÄ±yla ilgili BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada"Uludere'de maalesef saha taramalarÄ± esnasÄ±nda iki üsteÄŸmenimiz ÅŸehit edildi ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± hemen verildi, gereken yapÄ±ldÄ±. Oradaki terör yuvalarÄ± darmadaÄŸÄ±n edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da tehdit var olduÄŸu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye bunlarÄ±n hepsine gereken karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verir." dediCHP'nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtayda dava açma kararÄ±na iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu yapÄ±lan her seçimle ilgili itirazlarÄ± karara baÄŸlar ve mesele biter. Seçimler konusunda Yüksek Seçim Kurulunun verdiÄŸi karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargÄ± yolu yoktur. Ama buna raÄŸmen gidebilirler mi? Evet tabii gidebilirler. Ä°stedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararÄ±nÄ±n üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez.

Millete gittik. KararÄ± millet verdi. Milletin kararÄ±nÄ± mahkemelerde ÅŸikayetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu deÄŸildir. Ama tabii ki itiraz hakkÄ±nÄ± herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi deÄŸil, herkes kullanma durumundadÄ±r. Kullanmak isterse buna diyecek bir ÅŸeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiÅŸtir."