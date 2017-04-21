CHP YSK'dan sonuÃ§ Ã§Ä±kamayÄ±nca DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu

YSK'nÄ±n referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± da kabul etmesinin ardÄ±ndan CHP durumun yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, itirazda bulundu. Ancak 11 YSK Ã¼yesinin 10'unun talepleri reddetmesi Ã¼zerine CHP DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu

CHP referandum sonuçlarÄ± için DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu. BaÅŸvurusa sonuçlar için yürütmeyi durdurma talebi de var.CHP ''Mühürsüz oy ve mühürsüz zarflarÄ±n da geçerli kabul edilmesini'' öngören kararÄ± için, DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuruda bulundu. CHP adÄ±na baÅŸvuruyu Avukat Atilla Kart yaptÄ±. Avukat Atilla Kart baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yürütmenin durdurulmasÄ±nÄ± da talep ettiklerini açÄ±kladÄ±.