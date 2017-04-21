Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/04/2017 16:40

CHP YSK'dan sonuÃ§ Ã§Ä±kamayÄ±nca DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu

chp

YSK'nÄ±n referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± da kabul etmesinin ardÄ±ndan CHP durumun yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, itirazda bulundu. Ancak 11 YSK Ã¼yesinin 10'unun talepleri reddetmesi Ã¼zerine CHP DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu

CHP referandum sonuçlarÄ± için DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurdu. BaÅŸvurusa sonuçlar için yürütmeyi durdurma talebi de var.CHP ''Mühürsüz oy ve mühürsüz zarflarÄ±n da geçerli kabul edilmesini'' öngören kararÄ± için, DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuruda bulundu. CHP adÄ±na baÅŸvuruyu Avukat Atilla Kart yaptÄ±. Avukat Atilla Kart baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yürütmenin durdurulmasÄ±nÄ± da talep ettiklerini açÄ±kladÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  

Bakan IÅŸÄ±k o Ã¼niversiteye 5 bin 268 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ''GenÃ§lerimizi kahraman ordumuza katÄ±lmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum." diyerek Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ãœniversitesi'ne Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Nursel AydoÄŸan

4 KasÄ±m'da tutuklanan HDP'li vekil tahliye edildi

HDP Milletvekili Nursel AydoÄŸan bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len dava sonucunda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHPnin o hamlesi karÅŸÄ±sÄ±nda net konuÅŸtu

CHP'nin referandum oylamasÄ±yla ilgili DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§masÄ±yla ilgili BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klama yaptÄ±