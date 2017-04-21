Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/04/2017 17:21

Bakan IÅŸÄ±k o Ã¼niversiteye 5 bin 268 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ''GenÃ§lerimizi kahraman ordumuza katÄ±lmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum." diyerek Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ãœniversitesi'ne Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Üniversitesi'ne toplamda 5 bin 268 öÄŸrenci alÄ±nacaÄŸÄ± müjdesini verdi. Bakan IÅŸÄ±k, Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YüksekokullarÄ±nÄ± kapsayan alÄ±mlara baÅŸvurularÄ±n 25 MayÄ±s'ta sona ereceÄŸini belirterek, ''Gençlerimizi kahraman ordumuza katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum.'' ifadelerini kullandÄ±.AçÄ±klamalarÄ±na devam eden Bakan IÅŸÄ±k, ''Milli Savunma Üniversitemizin baÅŸvurularÄ±nÄ± 19 Nisan-25 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda msb.gov.tr adresinden alÄ±yoruz.'' dedi.

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