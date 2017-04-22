BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±, milletçe çocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz güveni en güzel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarÄ±n sevincini ve heyecanÄ±nÄ± paylaÅŸmaktan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.

"Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir." esasÄ± üzerine teÅŸekkül eden TBMM'nin, 23 Nisan 1920'de açÄ±lmasÄ±yla Türk tarihinde yeni dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliÄŸinde sürdürülen istiklal mücadelesinin, vatanÄ±n iÅŸgallerden kurtarÄ±lmasÄ± ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin, kurulduÄŸu günden bugüne Türkiye'de çoÄŸulcu demokratik prensiplerin geçerli kÄ±lÄ±nmasÄ± için tarihi görev üstlendiÄŸini, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleÅŸmesine öncülük ettiÄŸini ifade etti.

Türkiye'nin, her geçen gün geliÅŸtiÄŸine, güçlendiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin, Türkiye'nin son 15 yÄ±lda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± demokratik istikrarÄ±n 16 Nisan halk oylamasÄ±yla perçinlenmesinde de öncü bir rol üstlendiÄŸini bildirdi.

"16 Nisan, Türkiye'ye önemli kazanÄ±mlar saÄŸlayacak"

16 Nisan'da halkoyuna sunulan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, milletin "Evet" oylarÄ±yla kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, milli iradenin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sisteminin hayata geçmesiyle bihakkÄ±n tecelli edeceÄŸine dikkati çekti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'da milletçe alÄ±nan kararÄ±n, milli iradenin en açÄ±k ÅŸekilde yönetime yansÄ±masÄ± ve hukukun üstünlüÄŸünün tam manasÄ±yla hayata geçmesi yolunda Türkiye'ye önemli kazanÄ±mlar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sevgili çocuklar, dünya çocuklarÄ±yla beraber kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±, milletçe siz çocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz güveni en güzel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"Ülkemizin hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda sizler belirleyici olacaksÄ±nÄ±z"

ÇocuklarÄ±n, imza atacaklarÄ± baÅŸarÄ±larla Türkiye'nin hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda belirleyici olacaklarÄ±nÄ± vurgulayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SaÄŸlÄ±klÄ±, huzurlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir hayat yaÅŸamanÄ±z en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarÄ±mÄ±zÄ± bu istikamette yürüttüÄŸümüzü bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz çocuklarÄ±mÄ±z içindir. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ±zÄ± tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklÄ±yor ve gözlerinizden öpüyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, istiklal savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bütün kahramanlarÄ±nÄ±, Birinci Meclis üyelerini saygÄ±, minnet ve ÅŸükranla anÄ±yorum."