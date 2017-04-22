CumhurbaÅŸkanÄ± 23 Nisan nedeniyle mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± nedeniyle mesaj yayÄ±nladÄ±

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97'nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan ErdoÄŸan, bu müstesna günün, Türkiye, Türk milleti ve çocuklar için hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

Ä°stiklal Harbi'nin baÅŸkomutanÄ±, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk BaÅŸkanÄ± Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm ÅŸehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan 1920'nin vatanÄ±n dört bir tarafÄ±nÄ±n iÅŸgal edildiÄŸi, milletin yok olmanÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸi hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden diriliÅŸinin, silkiniÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu vurguladÄ±.

"Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, Meclisimizin temsil kabiliyetini arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r"

ErdoÄŸan, "Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" ÅŸiarÄ±yla KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± baÅŸlatan Türk milletinin, tüm imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen ayaÄŸÄ±na pranga vurulmasÄ±na izin vermediÄŸini, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirdiÄŸini belirtti.

Milli iradenin tecelligahÄ±, Ä°stiklal Harbi'nin karargahÄ± TBMM'nin, aynÄ± zamanda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da sembolü olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte bu anlayÄ±ÅŸla bizler de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mücadelesini veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, 16 Nisan'da gerçekleÅŸen halk oylamasÄ±nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin hem demokrasi hem de TBMM açÄ±sÄ±ndan dönüm noktasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. ErdoÄŸan, milletin büyük bir teveccühle onay verdiÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, Meclisin temsil kabiliyetini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± perçinlediÄŸini, milli iradenin üzerindeki vesayet kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bertaraf ettiÄŸine iÅŸaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, istikrar ve güven ortamÄ±nÄ± anayasal garanti altÄ±na alan bu deÄŸiÅŸiklikle Türkiye'nin hedeflerine ulaÅŸma konusunda çok daha kararlÄ± ve süratli hareket edebilme imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸuna dikkati çekti.

"Tüm gücümüzle çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceÄŸiz"

GeleceÄŸin teminatÄ± çocuklarÄ±n, artÄ±k daha büyük, daha güçlü, daha zengin ve daha istikrarlÄ± Türkiye'de yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kendi evlatlarÄ±mÄ±zla birlikte bölgemizin ve dünyanÄ±n tüm çocuklarÄ±na huzurlu ve müreffeh bir gelecek bÄ±rakmak için tüm gücümüzle çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceÄŸiz. 16 Nisan'da demokratik haklarÄ±nÄ± kullanarak, ülkemizin önünde yeni bir dönem açan milletimizin her bir ferdine teÅŸekkür ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatÄ±sÄ± altÄ±nda ülkemize hizmet etmiÅŸ tüm milletvekillerimize, milletimiz adÄ±na ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum. Tüm çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, tüm dünya çocuklarÄ±nÄ±n bu müstesna bayramÄ±nÄ± gönülden tebrik ediyorum."