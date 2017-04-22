23 Nisan TÃ¼rkiye milli tarihinin baÅŸlangÄ±cÄ± ve yeni bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bilinmesini isteriz ki, milletimizin iradesini ve egemenliÄŸini gasp etme giriÅŸimleri geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lÄ±nacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlÄ±lÄ±kla egemenliÄŸini eline aldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸgal ve tutsaklÄ±k zincirlerini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, kendi tarihini kendisinin yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gündür." ifadelerini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlÄ± günün önemini, "23 Nisan Türkiye milli tarihinin baÅŸlangÄ±cÄ± ve yeni bir dönüm noktasÄ±dÄ±r. Bütün bir cihan-Ä± husumete karÅŸÄ± kÄ±yam eden Türkiye halkÄ±nÄ±n, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiÄŸi harikayÄ± ifade eder." vecizesiyle vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Temsil ettiÄŸi bu deÄŸerlerle 23 Nisan'Ä±n, milletin özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±n müjdecisi, birlik ve bütünlüÄŸün teminatÄ±, çocuklarÄ±n geleceÄŸinin güvencesi olduÄŸunu belirten Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu mirasÄ±n omuzlarÄ±mÄ±za yüklediÄŸi büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisinin timsali olduÄŸu milli egemenliÄŸe, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çÄ±kma göreviyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bilinmesini isteriz ki, milletimizin iradesini ve egemenliÄŸini gasp etme giriÅŸimleri geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lÄ±nacaktÄ±r. CHP tarihten aldÄ±ÄŸÄ± sorumlulukla baÅŸta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm haklarÄ±n korunmasÄ± için bütün meÅŸru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduÄŸu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin haklarÄ± ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktÄ±r.

Bu düÅŸüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutluyor, egemenliÄŸin hiçbir zümre, çÄ±kar grubu, saray veya kiÅŸide deÄŸil millette olduÄŸu, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸine adanmÄ±ÅŸ nice yÄ±llar diliyorum."