CHP'li GÃ¶k'ten sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ YSK Ã¼yeleri mutlaka bir gÃ¼n hesap vereceklerdir

CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± tweetlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Levent Gök, "(CHP baÅŸvuruda bulunamaz) demenin arkasÄ±nda hakimlere bir tehdit vardÄ±r. Adalet BakanÄ± anayasal suç iÅŸlemiÅŸtir. Hakimleri baskÄ± altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±r, talimat vermiÅŸtir, tehdit etmiÅŸtir. Böyle bir tablo içerisinde Adalet BakanÄ± olsan ne olur, olmasan ne olur?" dedi.Gök, parti genel merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit edilen askerlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, Türk ulusuna ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Terörün, Türkiye'yi parçalamasÄ±na, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na ve ülkede yaratmak istediÄŸi moral çöküntüsüne asla fÄ±rsat vermeyeceklerini belirten Gök, CHP olarak Türkiye'nin bütünlüÄŸü içerisinde terörü yenmek için atÄ±lmasÄ± gereken her türlü adÄ±mda iktidar partisine destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

"Gazi Meclise her zaman sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z"

YarÄ±n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ±n kutlanacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Gök, ulusal egemenlik kavramÄ±nÄ± saltanattan alarak, millete emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu Gazi Meclise her zaman sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Levent Gök, "CHP milletvekilleri, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi bombalarÄ±n altÄ±nda nasÄ±l kendilerini siper ettiyse, hiç kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n ki Gazi Meclis'in itibarÄ±nÄ±, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸamsal faaliyet alanlarÄ±nÄ± asla geriletmeyecek ve büyük bir kararlÄ±lÄ±k içerisinde onu koruyacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Bu süreç bitmemiÅŸtir"

Bugün kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda halk oylamasÄ± sürecini, halk oylamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± ve YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacaklarÄ±nÄ± ifade eden Gök, "Bundan sonra atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±, yetkili kurullarÄ±mÄ±zla toplanarak birer birer hayata geçireceÄŸiz." dedi.

ToplantÄ±da, milletvekillerinin kendi illerinden gelen bilgi ve belgeleri paylaÅŸacaklarÄ±nÄ±, sorun ve çözümleri aktaracaklarÄ±nÄ± aktaran Gök, 25 Nisan SalÄ± günü de Parti Meclisi'ni toplayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Halk oylamasÄ±na deÄŸinen Gök, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu süreç bitmemiÅŸtir. 'Bu iÅŸ bitmiÅŸtir' diyen CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n aksine, BaÅŸbakan'Ä±n aksine, attÄ±ÄŸÄ± tweetlerle yargÄ±ya talimat veren Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n aksine bu iÅŸ bitmemiÅŸtir. CHP'nin büyük ve soluklu mücadelesi, bundan sonra da devam edecektir. Bu mücadeleyi sadece 'hayÄ±r' oyu veren kesimin bir mücadelesi olarak görmüyoruz. 'Evet' oyu verdiÄŸi halde ÅŸaibeden dolayÄ± mutlu olamayan pek çok yurttaÅŸÄ±mÄ±z var."

"Niçin bu seçimlere ÅŸaibe karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r?" diye soran Gök, YSK'nÄ±n "kanunun kendisine vermediÄŸi bir yetkiyle kendisini kanunlarÄ±n ve Meclisin üstünde gören bir konum içerisinde almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararla, bu seçimlerin meÅŸruiyetine gölge düÅŸürdüÄŸü" konusunda gerek Türkiye kamuoyunda gerekse bütün dünyada büyük bir görüÅŸ birliÄŸi bulunduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimlerin büyük ölçüde meÅŸruiyetini kaybettiÄŸini savunan Levent Gök, "Bu seçim mühürsüz bir seçimdir." ifadesini kullandÄ±.

"Ne ata binebildiniz ne de Üsküdar'Ä± geçebildiniz"

CHP Grup BaÅŸkanvekili Gök,YSK'nÄ±n referandumu katlettiÄŸi iddiasÄ±nda bulunarak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"YSK, bu seçimleri katletmiÅŸtir. Bunun arkasÄ±nda kendisine talimat veren unsurlarÄ±, önümüzdeki günlerde olaylar ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hep birlikte göreceÄŸiz. Seçimleri manipüle etmiÅŸlerdir. 'HayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n önde çÄ±kacaÄŸÄ± görüldüÄŸü andan itibaren, devletin organlarÄ± tarafÄ±ndan büyük bir manipülasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Devlet, millete karÅŸÄ± büyük bir suç iÅŸlemiÅŸtir. Mühürsüz seçim, ayÄ±plÄ± bir seçime dönüÅŸmüÅŸtür. Hem mühürsüzdür hem de ayÄ±plÄ±dÄ±r. Bu ayÄ±bÄ± kimse taÅŸÄ±yamaz. Kimse bu ülkeyi 'AtÄ± aldÄ±k, Üsküdar'Ä± geçtik' anlayÄ±ÅŸÄ±nda yönetemez. BunlarÄ±n böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da göreceÄŸiz. 'AtÄ± aldÄ±k, Üsküdar'Ä± geçtik' diyen SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, siz zaten attan düÅŸen bir CumhurbaÅŸkanÄ±sÄ±nÄ±z. Hem ata binmesini bilmiyorsunuz hem de Üsküdar'da 'hayÄ±r' oylarÄ± fazla çÄ±ktÄ±. Yani ne ata binebildiniz ne de Üsküdar'Ä± geçebildiniz. Bu, bir kap kaç, 'biz yaptÄ±k oldu, haydi bu iÅŸi kapatalÄ±m da bitsin' diyerek, üstü örtülecek bir seçim olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r."

Bu seçimlerin meÅŸruiyetini sonuna kadar tartÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyleyen Levent Gök, bunun sadece "hayÄ±r" oyu verenlerin deÄŸil, bütün yurttaÅŸlarÄ±n sorunu olduÄŸunu belirterek, "Türkiye'de ÅŸu ana kadar hiç rastlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde ilk defa YSK'nÄ±n merkezi... Biz, 'illerde, ilçelerde seçim hileleri, hurdalarÄ± olabilir' diye beklerken, 'trafolara kedi girmesin' diye önlemler alÄ±rken, ana trafoda patlak olmuÅŸtur. YSK, bizzat bu seçimlerin meÅŸruiyetini çiÄŸnemiÅŸtir. Ne cüretle ne hakla ne adÄ±na milletin iradesini sakatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle YSK üyeleri mutlaka bir gün hesap vereceklerdir." diye konuÅŸtu.

"Halka, milli iradeye karÅŸÄ± suç iÅŸleyen YSK" hakkÄ±nda yüzlerce yurttaÅŸÄ±n suç duyurusunda bulunduÄŸunu ifade eden Gök, "Memleketin namuslu hakimlerine, savcÄ±larÄ±na yine de güveniyoruz." dedi.

Gök, daha sonra yapacaklarÄ± toplantÄ±larla da yeni yol haritasÄ±nÄ± belirleyeceklerini kaydetti.KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, basÄ±na kapalÄ± TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.