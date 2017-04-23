ErdoÄŸan tartÄ±ÅŸmaya son noktayÄ± koydu BarÄ±ÅŸ Ã¼zerine bina edin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis'te BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda Ã§Ä±kan 'vesayet modeli' tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin soruya yanÄ±t verdi.TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda iktidar ve muhalefet temsilcileri arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmayla ilgili soruya CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TartÄ±ÅŸmalarÄ± bÄ±rakÄ±n barÄ±ÅŸ üzerine bina edin" dedi.

CHP LÄ°DERÄ°NÄ°N KONUÅžMASI SONRASI TARTIÅžMA ÇIKTI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Meclis'teki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±rasÄ±nda yeni anayasa ile gelen CumhurbaÅŸkanÄ±na vekalet modelini eleÅŸtirdi ve seçimle gelmeyen bir kiÅŸinni vekalet edemeyeceÄŸini söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir gün bile olsa, bir saat bile olsa, bir dakika bile olsa, bir saniye bile olsa, seçimle gelmeyenlerin ülkeyi yönetmesi demokratik deÄŸildir, nokta" dedi.Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, kendisine yönelik sözlerin ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na "Ben kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n demokrasinin ana prensibi olduÄŸuna inanÄ±rÄ±m. Bu sÄ±ralarda bakanlarÄ±mÄ±z oturuyor, hepsi seçimle mi geliyor. Benim naciz kanaatim bu." dedi.

YENÄ°DEN KURSÜYE GELEN BAÅžBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROÄžLU'NA YANIT

Bu konuda Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, söz isteyen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kürsüye çaÄŸÄ±rdÄ±. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Böyle bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n içinde olmayÄ± arzu etmezdim. Ancak doÄŸrularÄ±n bilinmesi adÄ±na söz aldÄ±m. SayÄ±n genel baÅŸkan, cumhurbaÅŸkanÄ±na, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n vekalet etmesini demokratik bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Bu hali hazÄ±rda bizim anayasamÄ±zda da mevcuttur. SayÄ±n Numan KurtulmuÅŸ, baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak tayin edildiÄŸinde milletvekili deÄŸil ve baÅŸbakana vekalet etti" diye konuÅŸtu.

MECLÄ°S'E GÄ°RERKEN "DAYANIÅžMA" VURGUSU YAPTI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± özel oturumunu izlemek üzere, Meclise geldi. ErdoÄŸan, Mecliste TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n tarafÄ±ndan askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ± kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ErdoÄŸan'Ä±, Åžeref KapÄ±sÄ± önünde TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman karÅŸÄ±ladÄ±. Meclis Åžeref Holü'nde, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeni döneme iliÅŸkin gazetecilerin sorusu üzerine, "Ä°nÅŸallah yeni dönem ÅŸöyle baÅŸarÄ±yla, birlik, beraberlik, dayanÄ±ÅŸma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceÄŸe yönelik dayanÄ±ÅŸmaya çok çok ihtiyacÄ± var." dedi.