BahÃ§eli'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sert tepki

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bugÃ¼n mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± 'veraset' sistemi konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli aÃ§Ä±klama yaptÄ±

TBMM'nin 97. kuruluÅŸ yÄ±ldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Tarih egemenlerin kanlÄ± ve karmaÅŸÄ±k iliÅŸki aÄŸlarÄ±nÄ±n sahnesidir. Egemenlik paylaÅŸÄ±lmasÄ± mümkün olmayan bir bütündür ki aksi halde karmakarÄ±ÅŸÄ±k olacaktÄ±r. Egemenlik, mukadderata yön vermek, varoluÅŸa istikamet çizmektir. Türk milleti tam 97 yÄ±l önce egemenliÄŸi eline almÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

KÄ°MSE SOKAKTAN MEDET UMMAMALIDIR

CHP'nin sokak çaÄŸrÄ±larÄ±na iliÅŸkin "16 Nisan bir milattÄ±r. Kimse sokaklardan medet ummamalÄ±dÄ±r" diyen Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "Bu Meclis öyle maneviyata sahiptir ki, kurbanlarla tekbirlerle çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Türk milleti muhteÅŸem varlÄ±ÄŸÄ± üzerinde hesap yapanlara karÅŸÄ± kenetlenmiÅŸ, mücadele ruhu kökleÅŸtirilmiÅŸtir. Mekteplerden gelen sÄ±ralar üzerinde, kahveden alÄ±nan iki asma lamba altÄ±nda, egemenlik asli ve asÄ±l sahibine geçmiÅŸtir. TBMM yeniden doÄŸuÅŸun mükafatÄ±dÄ±r. Ä°lk Meclis'in emsalsiz mücadelesi sayesinde "Ya manga, ya himaye" diyenler, "Ya istiklal, ya ölüm" diyenlerin sesleri ile silinmiÅŸler ve bir daha da ses çÄ±karamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Milli namus ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸ, düÅŸmanlarÄ± defetmiÅŸtir. 16 Nisan halk oylamasÄ±ndan sonra TBMM daha da güçlenmiÅŸtir. 23 Nisan ruhu pekiÅŸmiÅŸtir.

CUMHURÄ°YETÄ° SOKAKTA BULMADIK

16 Nisan halk oylamasÄ±ndan sonra TBMM daha da güçlenmiÅŸtir. Hiç kimse kriz çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapmamalÄ±dÄ±r. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalÄ±, bunu aklÄ±na dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadÄ±, sokakta kurulmadÄ±, sokakta da bÄ±rakÄ±lmayacaktÄ±r. Zalimleri açtÄ±klarÄ± ateÅŸ çukuruna döken milletimiz, sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktÄ±r. Türk milleti 16 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek, hükümet etme sistemini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Bu bir milattÄ±r, herkes için baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Böylelikle kuvvetler ayrÄ±mÄ± netleÅŸmiÅŸ, bayat iddialar aksine, meclisimizin alanÄ± geniÅŸlemiÅŸtir, kuvvet kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.Ä°lk Meclis'in muhterem mensuplarÄ± ne yaptÄ±ysa, 15 Temmuz gecesi aynÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bir destan yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Meclis dün vatana sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r, yine çÄ±kmaktadÄ±r. Ä°ÅŸgallerin önü kesilmiÅŸse, esaret zincirleri atÄ±lmÄ±ÅŸsa, bunun itibarlarÄ± milli faziletin övünç madalyasÄ± TBMM'ye aittir. 97 yÄ±l evvel beka mücadelemizi veren gazi meclis yine aynÄ± iradeyle varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaktadÄ±r. TBMM'nin kuruluÅŸu, Türk milletini tarih sahnesinden silinmek istediÄŸi bir dönemde tüm dünyaya ilanÄ±dÄ±r. Meclis milletin sesidir. UnutulmasÄ±n ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir.