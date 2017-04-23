Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/04/2017 19:38

CHP BaÅŸkanvekili Namuslu hakimlere YSK Ã¼yeleri hesap verecek

CHP BaÅŸkanvekili

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve basÄ±na kapalÄ± toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren CHP Grubu referandum sonrasÄ± YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi

CHP grubu, akÅŸam saatlerinde basÄ±na kapalÄ± bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdi. ToplantÄ±ya CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, toplantÄ± öncesi parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Bugün kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda halk oylamasÄ± sürecini, halk oylamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± ve YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacaklarÄ±nÄ± ifade eden Gök, "Bundan sonra atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±, yetkili kurullarÄ±mÄ±zla toplanarak birer birer hayata geçireceÄŸiz." dedi.ToplantÄ±da, milletvekillerinin kendi illerinden gelen bilgi ve belgeleri paylaÅŸacaklarÄ±nÄ±, sorun ve çözümleri aktaracaklarÄ±nÄ± aktaran Gök, 25 Nisan SalÄ± günü de Parti Meclisi'ni toplayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

"YSK ÜYELERÄ° MUTLAKA BÄ°R GÜN HESAP VERECEK"

Bu seçimlerin meÅŸruiyetini sonuna kadar tartÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyleyen Levent Gök, bunun sadece "hayÄ±r" oyu verenlerin deÄŸil, bütün yurttaÅŸlarÄ±n sorunu olduÄŸunu belirterek, "Türkiye'de ÅŸu ana kadar hiç rastlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde ilk defa YSK'nÄ±n merkezi... Biz, 'illerde, ilçelerde seçim hileleri, hurdalarÄ± olabilir' diye beklerken, 'trafolara kedi girmesin' diye önlemler alÄ±rken, ana trafoda patlak olmuÅŸtur. YSK, bizzat bu seçimlerin meÅŸruiyetini çiÄŸnemiÅŸtir. Ne cüretle ne hakla ne adÄ±na milletin iradesini sakatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle YSK üyeleri mutlaka bir gün hesap vereceklerdir." diye konuÅŸtu."Halka, milli iradeye karÅŸÄ± suç iÅŸleyen YSK" hakkÄ±nda yüzlerce yurttaÅŸÄ±n suç duyurusunda bulunduÄŸunu ifade eden Gök, "Memleketin namuslu hakimlerine, savcÄ±larÄ±na yine de güveniyoruz." dedi.

 

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