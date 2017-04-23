Hava Kuvvetleri KomutanÄ± CHP liderinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda kasÄ±t yok kusur var

Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmasÄ±yla ilgili inceleme hakkÄ±nda bilgi verdi

Meclis resepsiyonunda konuÅŸan Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun BandÄ±rma 6'ncÄ± Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ± pistine inmesi ve askeri törenle karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunda inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ünal, "Ä°nceleme, SayÄ±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n direktifiyle baÅŸladÄ±. Ben incelemeyi tamamladÄ±m, raporumu sundum. Ä°ki kelimeyle söyleyeyim, kasÄ±t yok, kusur var." diye konuÅŸtu.BalÄ±kesir ve ilçelerini kapsayan gezisi kapsamÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun özel uçaÄŸÄ±nÄ±n BandÄ±rma 6'ncÄ± Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ± pistine inmesi ve burada askeri törenle karÅŸÄ±lanmasÄ± tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±tÄ±ÅŸ. Gazetecilerin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±lamayla ilgili fotoÄŸraflar, BandÄ±rma Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Dursun Mirza'nÄ±n Facebook sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.TSK, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun BandÄ±rma 6'ncÄ± Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ± pistine inmesi ve askeri törenle karÅŸÄ±lanmasÄ± üzerine inceleme baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.