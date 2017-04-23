Bakan Ä°smet YÄ±lmaz sinyal verdi Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ± deÄŸiÅŸecek

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nda Ã¶ÄŸrencileri kabul ederek Ã¼niversiteye geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla çeÅŸitli okullardan gelen öÄŸrencileri kabul etti. Bakan YÄ±lmaz, 23 Nisan devir teslim geleneÄŸi çerçevesinde bakanlÄ±k koltuÄŸunu Kocatepe Ortaokulu 5'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ä°pek Merve Deniz'e devretti. ÇocuklarÄ± kabulünde bir öÄŸrencinin sorusu üzerine üniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±yla ilgili de açÄ±klama yapan YÄ±lmaz, "Åžimdi Yekta Bey'e de ÖSYM BaÅŸkanÄ±'mÄ±za da söyleyeceÄŸim. 'Üniversiteye giriÅŸte sadece bu sÄ±navÄ± dikkate alma, lisedeki, ortaokul ve ilkokuldaki baÅŸarÄ±larÄ± da dikkate al' diyorsun deÄŸil mi? Bunu bir söyleyeceÄŸim, bakalÄ±m bir çalÄ±ÅŸma yapsÄ±nlar" dedi.Bakan YÄ±lmaz'Ä±n koltuÄŸunu devrettiÄŸi öÄŸrenci Deniz, her çocuÄŸun iÅŸaret dilini öÄŸrenmesi gerektiÄŸini belirterek, her ilçede de iÅŸaret dili tercümanÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istedi.

"YEKTA BEY'E DE ÖSYM BAÅžKANI'MIZA DA SÖYLEYECEÄžÄ°M"

Bakan YÄ±lmaz, kabul ettiÄŸi öÄŸrencilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±. Bir öÄŸrencinin, 'Sizden bir ricam olacak kabul ederseniz. Ben üniversite sÄ±navÄ± ile ilgili bir ÅŸey söylemek istiyorum. Ä°nsanlarÄ±n geleceÄŸinin bir sÄ±nava baÄŸlÄ± olmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. SÄ±navÄ±n olduÄŸu gün insanlarÄ±n baÅŸÄ±na bir sürü olumsuzluklar gelebiliyor. Bunu size söylemek için çok bekledim. Üniversite sÄ±navÄ±nÄ± ilkokula, ortaokula, liseye daÄŸÄ±tabilirsek insanlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±, ilgisini daha çok ilerletiriz. Tek bir sÄ±nava baÄŸlÄ± olmamasÄ± gerekiyor' sözleri üzerine Bakan YÄ±lmaz, ÅŸöyle konutu:"Aynen senin gibi düÅŸünüyorum. Tebrik ediyorum. Åžimdi Yekta Bey'e de ÖSYM BaÅŸkanÄ±mÄ±za da söyleyeceÄŸim. 'Üniversiteye giriÅŸte sadece bu sÄ±navÄ± dikkate alma, lisedeki, ortaokul ve ilkokuldaki baÅŸarÄ±larÄ± da dikkate al' diyorsun deÄŸil mi? Evet bunu bir söyleyeceÄŸim, bakalÄ±m bir çalÄ±ÅŸma yapsÄ±nlar"12 yÄ±llÄ±k zorunlu eÄŸitimin üniversite eÄŸitiminin de zorunlu tutularak, 16 yÄ±la çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen bir baÅŸka öÄŸrenciye Bakan YÄ±lmaz, "Tebrik ediyorum. EÄŸitim ne kadar artarsa insanlarÄ±n önüne daha çok fÄ±rsatlar açÄ±lÄ±r. Bununla aynÄ± fikirdeyiz. Ülkenin ekonomik durumu da dikkate alÄ±narak belli bir süreç içinde niçin olmasÄ±n?" dedi.