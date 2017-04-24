Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/04/2017 10:49

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mecliste sadece BahÃ§eli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis'te konuÅŸma yapan MHP'li lider BahÃ§eli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±

Meclis'te gergin geçen 23 Nisan oturumuna iliÅŸkin bir köÅŸe yazÄ±sÄ± kaleme alan Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, ErdoÄŸan'Ä±n liderlerden sadece Bahçeli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Selvi, "CumhurbaÅŸkanÄ± ve komutanlar konuÅŸmalarÄ± dikkatli bir ÅŸekilde izlediler. Bu arada HDP'liler kürsüye çÄ±kÄ±nca CumhurbaÅŸkanÄ± ve komutanlar, terk edecek mi diye dikkat ettik. Sonuna kadar beklediler. Demokrasi açÄ±sÄ±ndan bu tür görüntülere ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

BÄ°R TEK BAHÇELÄ°'YÄ° ALKIÅžLADI

Son konuÅŸmacÄ± Bahçeli'ydi" diyen Selvi, "CumhurbaÅŸkanÄ±, diÄŸer liderler kürsüye gelirken alkÄ±ÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ± ama Bahçeli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±. MHP Lideri de konuÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± baÅŸÄ±yla selamladÄ±. Referandum bitti, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bahçeli'ye, "Sen yoluna ben yoluma" demedi. Belli ki MHP ile yakÄ±nlaÅŸmayÄ± önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlÄ±" ifadelerini kullandÄ±. (Kaynak: Hürriyet)

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
chp

CHP'den TBMM'ye Ã§arpÄ±cÄ± anket teklifi

CHP'li milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, "kamuoyu araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin kamuoyunu yanÄ±ltmasÄ±nÄ±" engellemek iÃ§in kanun teklifi verdi

ismet yÄ±lmaz

Bakan Ä°smet YÄ±lmaz sinyal verdi Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ± deÄŸiÅŸecek

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nda Ã¶ÄŸrencileri kabul ederek Ã¼niversiteye geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

chp lideri karÅŸÄ±lama

Hava Kuvvetleri KomutanÄ± CHP liderinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda kasÄ±t yok kusur var

Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmasÄ±yla ilgili inceleme hakkÄ±nda bilgi verdi