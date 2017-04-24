CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mecliste sadece BahÃ§eli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis'te konuÅŸma yapan MHP'li lider BahÃ§eli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±

Meclis'te gergin geçen 23 Nisan oturumuna iliÅŸkin bir köÅŸe yazÄ±sÄ± kaleme alan Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, ErdoÄŸan'Ä±n liderlerden sadece Bahçeli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Selvi, "CumhurbaÅŸkanÄ± ve komutanlar konuÅŸmalarÄ± dikkatli bir ÅŸekilde izlediler. Bu arada HDP'liler kürsüye çÄ±kÄ±nca CumhurbaÅŸkanÄ± ve komutanlar, terk edecek mi diye dikkat ettik. Sonuna kadar beklediler. Demokrasi açÄ±sÄ±ndan bu tür görüntülere ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

BÄ°R TEK BAHÇELÄ°'YÄ° ALKIÅžLADI

Son konuÅŸmacÄ± Bahçeli'ydi" diyen Selvi, "CumhurbaÅŸkanÄ±, diÄŸer liderler kürsüye gelirken alkÄ±ÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ± ama Bahçeli'yi alkÄ±ÅŸladÄ±. MHP Lideri de konuÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± baÅŸÄ±yla selamladÄ±. Referandum bitti, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bahçeli'ye, "Sen yoluna ben yoluma" demedi. Belli ki MHP ile yakÄ±nlaÅŸmayÄ± önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlÄ±" ifadelerini kullandÄ±. (Kaynak: Hürriyet)