Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/04/2017 14:16

CHP'den TBMM'ye Ã§arpÄ±cÄ± anket teklifi

chp

CHP'li milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, "kamuoyu araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin kamuoyunu yanÄ±ltmasÄ±nÄ±" engellemek iÃ§in kanun teklifi verdi

TanrÄ±kulu'nun TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu kanun teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanun'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yor. 

Teklif, seçimden önceki 10 günlük sürede, basÄ±n ve yayÄ±n araçlarÄ±yla, kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler, bilgi ve iletiÅŸim telefonlarÄ± yoluyla mini referandum gibi adlarla bir partinin veya adayÄ±n lehinde, aleyhinde ya da vatandaÅŸÄ±n oyunu etkileyecek biçimde yayÄ±n yapan ve herhangi bir surette daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± yasaÄŸÄ±na uymayan ÅŸirketlere ceza getiriyor.

3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPÄ°S

Teklife göre, bu yasaÄŸa uymayan ve kanunda belirtilen ÅŸartlarÄ± yerine getirmeyen ÅŸirketlere; birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edilen partiden fatura karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ücretin 100 katÄ± idari para cezasÄ± kesilecek. Åžirket yetkilileri, 3 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lacak.

Teklifin gerekçesine ise seçim yasaklarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden hükümet lehine yapÄ±lan manipülasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin açÄ±kladÄ±klarÄ± sonuçlarÄ±n meÅŸruiyetine gölge düÅŸürdüÄŸü belirtildi, "Kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda yüzde 2’lik hata payÄ± makuldür. Bu oranÄ±n üzerinde ya da altÄ±nda gösterilen sonuçlar, bunun kasÄ±tlÄ± olduÄŸunu ve bir algÄ± operasyonu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir" denildi. 

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