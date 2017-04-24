Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/04/2017 20:36

CHP'e YSK'dan bir darbe daha O Ã¶neri itiraz edildi

chp ysk

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, CHP'nin DanÄ±ÅŸtay'a giderek kesin sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki teklifine itiraz etti

CHP, referandumun kesin sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmamasÄ± için DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurmuÅŸtu. Bu baÅŸvurunun hemen ardÄ±ndan CHP'liler YSK'ya da giderek DanÄ±ÅŸtay'Ä±n kararÄ± çÄ±kmadan kesin sonuçlarÄ±n açÄ±klanmamasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Ancak YSK bu talebi reddetti. Buna göre DanÄ±ÅŸtay'Ä±n kararÄ± beklenmeden referandum sonuçlarÄ± açÄ±klanacak. YSK, CHP'nin referandumun iptali talebini de geçtiÄŸimiz hafta reddetmiÅŸti.

 

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