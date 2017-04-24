BugÃ¼nkÃ¼ konuÅŸmasÄ± merak ediliyordu Trump 1915 olaylarÄ± iÃ§in ne dedi

Ermeniler tarafÄ±ndan belirlenen 1915 OlaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde konuÅŸan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 'soykÄ±rÄ±m' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kullanÄ±p kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± merak edilirken, lider Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 1915 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olaylarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bugün, 20. yüzyÄ±lÄ±n en büyük toplu katliamlarÄ±ndan olan Meds Yeghern'de acÄ± çekmiÅŸ olanlarÄ±n anÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±."1915 yÄ±lÄ±ndan itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi, öldürüldüÄŸü ya da tehcir edildiÄŸini" iddia eden Trump, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Masum hayatlarÄ±nÄ±n yasÄ±nÄ± tutmada ABD'de ve dünya genelinde yaÅŸayan Ermeni toplumuna katÄ±lÄ±yorum. Pek çok Ermeni ABD'de yeni bir yaÅŸam kurdu ve ülkemize kalÄ±cÄ± katkÄ±lar yaptÄ±.Bu tür olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için tarihin hatÄ±rlanmasÄ± gerekiyor. Daha adil ve hoÅŸgörülü bir geleceÄŸin altyapÄ±sÄ±nÄ± inÅŸa etmede kritik bir eÅŸik olan bu sancÄ±lÄ± maziyi kabul etme ve onunla hesaplaÅŸma yolunda Türklerin ve Ermenilerin gösterdikleri çabalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz."

80'DEN FAZLA ÜYE, 'SOYKIRIM' DEMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÄ±ldönümünde gözler Beyaz Saray'daydÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açÄ±klamasÄ±nÄ± bugün yaptÄ±. 24 Nisan yaklaÅŸÄ±rken ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aÅŸkÄ±n üye ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a ortak mektup göndererek, BaÅŸkan'dan 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±mlamasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Deutsche Welle'nin haberine göre, mektupta geçmiÅŸteki Cumhuriyetçi baÅŸkanlardan Ronald Reagan'Ä±n 1981'de "soykÄ±rÄ±m" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Trump'tan da aynÄ± yolu izlemesi talep edildi.Ancak Trump, daha önce Obama'nÄ±n da kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeyi kullanarak 1915 olaylarÄ± için büyük felaket anlamÄ±na gelen "meds yeghern" ifadesini kullandÄ±.