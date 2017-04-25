Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/04/2017 12:12

AYM BaÅŸkanÄ± OHAL KHK'larÄ±nÄ± denetlemek yetkimiz dÄ±ÅŸÄ±nda dedi

AYM BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan

Anayasa Mahkemesi'nin 55. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶reninde konuÅŸan AYM BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan, OHAL dÃ¶nemindeyken AYM'den anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ±n istenmemesi gerektiÄŸini belirtti

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 55. yÄ±ldönümü töreninde konuÅŸtu. Törende CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da yer aldÄ±. Arslan ÅŸöyle konuÅŸtu: "AYM, OHAL KHK'larÄ±nÄ± denetleme yetkisine sahip deÄŸildir. AYM'den anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ± beklenmemelidir.Darbe teÅŸebbüsü mahkememizi de etkilemiÅŸtir. Bireysel baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 15 Temmuz sonrasÄ± ciddi ÅŸekilde artmÄ±ÅŸtÄ±r.OHAL döneminde bireysel baÅŸvuru incelemesinin nasÄ±l yapÄ±labileceÄŸine dair teknik ve hukuki çalÄ±ÅŸmaya aylar öncesinden baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çalÄ±ÅŸma tamamlanmak üzeredir. OHAL kapsamÄ±nda iki grup baÅŸvuru olduÄŸunu söyleyebilirim. Birincisi, OHAL KHK'larÄ± ile yapÄ±lan iÅŸlemlere iliÅŸkin baÅŸvurulardÄ±r. Bu nedenle OHAL Ä°nceleme Komisyonu'na baÅŸvuru imkanÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve komisyon kararlarÄ±na karÅŸÄ± yargÄ± yolunun açÄ±k tutulmasÄ± önemli bir geliÅŸmedir.Ä°kincisi, doÄŸrudan OHAL KHK'larÄ± ile yapÄ±lmayan iÅŸlemlere karÅŸÄ± da baÅŸvurular yapÄ±lmaktadÄ±r. Bunlar da tutuklamalara yönelik baÅŸvurulardÄ±r. BaÅŸvurularÄ±n makul bir ÅŸekilde karara baÄŸlanmasÄ± gerekmektedir.Mahkememiz 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± dönemde de iÅŸleyiÅŸini kesintisiz sürdürmüÅŸtür."

 

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