Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/04/2017 12:32

Obama koltuÄŸunu devrettikten sonra ilk kez kamuoyu ile buluÅŸtu

obama

Chicago Ãœniversitesindeki Logan Sanat Merkezi'nde Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸan eski ABD BaÅŸkanÄ± Obama, baÅŸkanlÄ±k sonrasÄ± yapmak istediÄŸi projelerden bahsetti

Görevini Trump'a devreden önceki BaÅŸkan Obama, yaklaÅŸÄ±k 3 ay süren sessizlik döneminin ardÄ±ndan ilk kez kamuoyuna açÄ±k bir programa katÄ±ldÄ±. Chicago Üniversitesindeki Logan Sanat Merkezi'nde öÄŸrenci liderleriyle gerçekleÅŸen "Toplumsal Örgütlenme ve Sivil KatÄ±lÄ±m" konulu söyleÅŸiye katÄ±lan Obama, baÅŸkanlÄ±k sonrasÄ± dönemde yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± projelerini açÄ±kladÄ±. SöyleÅŸi boyunca BaÅŸkan Trump hakkÄ±nda deÄŸerlendirme yapmayan Obama, yeni dönemde yapmak istediÄŸi en önemli görevin; genç ve yeni nesil liderleri teÅŸvik etmek ve güçlendirmek olduÄŸunu ifade etti.

MUHTELEMEN ABD BAÅžKANI OLAMAZDIM

Obama, Chicago'daki farklÄ± okullardan gelen yaklaÅŸÄ±k 400 öÄŸrencinin izlediÄŸi söyleÅŸide, siyasete ilgi duyan öÄŸrencilere; hata affetmeyen sosyal medya kullanÄ±mÄ± konusunda dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, "Lise boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸeyin fotoÄŸraflarÄ±na sahip olsaydÄ±nÄ±z, muhtemelen ABD BaÅŸkanÄ± olamazdÄ±m." dedi.FarklÄ± siyasi geçmiÅŸe sahip AmerikalÄ±larla konuÅŸulduÄŸunda, insanlarÄ±n göründüÄŸünden çok daha fazla ortak noktaya sahip olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Obama, konu "politika" olunca bu tezin doÄŸruluÄŸunu kaybettiÄŸini söyledi.Obama, mevcut politik bölünmeyi aÅŸmanÄ±n, bu konuda en iyi konumda yer alan genç AmerikalÄ±larÄ±n bu alanda teÅŸvik edilmesiyle mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, ABD'deki oy verme sistemi gibi sorunlarÄ±n da gençler tarafÄ±ndan çözüme kavuÅŸturulacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

 

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