Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/04/2017 14:27

YSK CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti

YSK

YSK, referandumda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli saymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m baÅŸvurularÄ± reddediyor

DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun "mühürsüz oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali ve yürütmesinin durdurulmasÄ± istemiyle CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu oy çokluÄŸuyla reddetti. CHP'nin referandum ile ilgili baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren DanÄ±ÅŸtay, YSK kararÄ±nÄ±n idari bir iÅŸlem niteliÄŸi taÅŸÄ±mamasÄ± nedeniyle baÅŸvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti. YSK kararÄ±nÄ± idari davaya konu olabilecek bir iÅŸlem olarak görmeyen DanÄ±ÅŸtay, kararÄ±nÄ± 1'e karÅŸÄ± 4 oyla aldÄ±.CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda, mühürsüz oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±n geçerli olduÄŸuna yönelik kararÄ±na itiraz etmiÅŸti. CHP'nin baÅŸvurusu YSK tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti. CHP ardÄ±ndan DanÄ±ÅŸtay'a YSK kararÄ±nÄ±n denetimi için baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.

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