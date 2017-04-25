HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± MHP olmasaydÄ± Evet oyu daha fazla olurdu dedi

HÃœDA-PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu referandumun ardÄ±ndan MHP'nin sÃ¶ylemlerini eleÅŸtirerek iddialarda bulundu

HÜDA-PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu ile ilgili konuÅŸtu. Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, 'MHP olmasaydÄ± ya da 'Kerkük'teki o bayraÄŸÄ± indirin' söylemi olmasaydÄ±, ya da MHP'nin 'NasÄ±l o paçavrayÄ± asÄ±yorsunuz?' söylemine AK Parti sessiz kalmasaydÄ± oy oranÄ± daha fazla olacaktÄ±. GüneydoÄŸu'da millyetçi pek çok parti var. Oturdular ve topluca karar aldÄ±lar 'SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸiz' dediler. KatÄ±lÄ±m oranÄ± düÅŸtü' dedi.