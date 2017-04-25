AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na CHP'li isimden tepki

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) TÃ¼rkiye ile ilgili verdiÄŸi karar hakkÄ±nda CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öztürk YÄ±lmaz, partisinin genel merkezinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alÄ±nmasÄ±nÄ±, 45 aleyhte 113 lehte, 12 çekimser oyla kabul ettiÄŸini belirtti.

Türkiye'nin 1996'da girdiÄŸi denetim sürecinden 2004'te çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±lmaz, "Türkiye tekrar onca reformdan sonra ve özellikle darbe giriÅŸimi, akabinde yaÅŸanan OHAL ve daha sonra gelen referandum, demokratik tartÄ±ÅŸmalar, AGÄ°T raporu, Venedik Komisyonu raporu hep birlikte Türkiye'yi maalesef bugün kötü bir kararla yüzleÅŸtirdi." diye konuÅŸtu.

"AKPM'nin böyle bir karar almasÄ±ndan elbette üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullanan YÄ±lmaz, herkesin aynÄ± gemide olduÄŸunu dile getirdi.

AynÄ± kaygÄ±larÄ± ve duygularÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±lmaz, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Denetim süreci, Türkiye'nin demokratik karakterini kaybettiÄŸi yönünde bir algÄ±nÄ±n sonucu olarak geliyor. Demokrasinin ve demokratik kurumlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde iÅŸleyiÅŸinin maalesef zedelendiÄŸi düÅŸüncesinden dolayÄ± böyle bir karar gündeme geldi. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kÄ±sa sürede atlatÄ±r. OHAL bir an önce kaldÄ±rÄ±lÄ±r, Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüÅŸ baÅŸlar. Biz Avrupa kurumlarÄ±nÄ±, bizim kurucusu olduÄŸumuz uluslararasÄ± örgütlerin almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararlarÄ± ve eÄŸilimleri tanÄ±mamak, onlara meydan okumak esasen bir yol deÄŸil. Türkiye uluslararasÄ± alanda iyice manevra alanÄ±nÄ± daraltmÄ±ÅŸ durumda. Bizim ciddi uyarÄ±larÄ±mÄ±z vardÄ±, bunlarÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz."

Türkiye'nin yeniden 2004 öncesi sürece döndüÄŸünü savunan YÄ±lmaz, "Bu kötü bir süreçtir. Bu ülkenin bir yurttaÅŸÄ± olarak hepimiz üzüntü duyuyoruz." dedi.