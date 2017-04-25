DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

AKPM'nin TÃ¼rkiye'yi denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ± hakkÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin Türkiye'nin denetim sürecine alÄ±nmasÄ± hakkÄ±nda kararÄ± hakkÄ±nda, "AKPM Genel Kurulu'nda, izlenmesi gereken yerleÅŸik usullerin dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi saiklerle alÄ±nan bu haksÄ±z kararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, AKPM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana denetim sonrasÄ± diyalog sürecinde bulunan Türkiye'nin yeniden denetime alÄ±nmasÄ± kararÄ± verildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

"AKPM Genel Kurulu'nda, izlenmesi gereken yerleÅŸik usullerin dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi saiklerle alÄ±nan bu haksÄ±z kararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAÅž gibi en kanlÄ± terör örgütleriyle aynÄ± anda mücadele ettiÄŸi, anayasal düzeni ve ulusun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan tehlikelere karÅŸÄ± uluslararasÄ± yükümlülüklerine baÄŸlÄ± kalarak gerekli ve orantÄ±lÄ± tedbirler aldÄ±ÄŸÄ±, bunun bir devletin en temel ödevi ve meÅŸru hakkÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

Türkiye'nin 3,2 milyondan fazla mülteciye kucak açtÄ±ÄŸÄ±na ve hain terör örgütleriyle mücadele ettiÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, Türkiye'nin aynÄ± zamanda tüm Avrupa'nÄ±n ve yakÄ±n çevresinin güvenlik ve istikrarÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekildi.

AçÄ±klamada, AKPM'deki parlamenterlerin Türkiye'nin Avrupa'nÄ±n istikrar ve güvenliÄŸine yaptÄ±ÄŸÄ± bu katkÄ±larÄ± görmezden gelen bu kararÄ±nÄ±n, esasen Avrupa'nÄ±n üzerinde yükseldiÄŸi ortak ve demokratik deÄŸerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun, basiretsiz bir tutumu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olarak çaÄŸdaÅŸ Avrupa ideallerinin ve deÄŸerlerinin savunucusu ülkemizin, AKPM'deki maksatlÄ± çevrelerin ayak oyunuyla denetime alÄ±nmasÄ±, demokrasinin beÅŸiÄŸi olduÄŸunu iddia eden AKPM'ye yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maksatlÄ± çevrelerin Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda günümüz AvrupasÄ±nda ÅŸiddete varan ÅŸekilde yayÄ±lan yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobiye karÅŸÄ± ülkemizin adeta tek baÅŸÄ±na mücadele vermesi ve mazlumun yanÄ±nda yer almasÄ± da önemli yer tutmaktadÄ±r. Söz konusu çevrelerin etkisi, esasen ülkemizdeki halk oylamasÄ±nÄ± gözlemlemeye gönderilen AKPM üyelerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n terör örgütü sempatizanlarÄ±ndan seçilmesinde de görülmüÅŸtü. Denetime alma kararÄ± bu art niyetli gruplarÄ±n yeni bir oyunudur. Ä°slamofobiyi, yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± körükleyen popülist yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n etkisinde, dar ve sÄ±ÄŸ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup AvrupalÄ±nÄ±n ülkemize yönelik bu dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, ötekileÅŸtirici kararÄ± esasen siyasi bir operasyondur."

Bu kararÄ±n, baÅŸta FETÖ olmak üzere sadece Türkiye deÄŸil bütün Avrupa sistemine ve deÄŸerlerine tehlike oluÅŸturan terör örgütlerine hizmet edeceÄŸi vurgulanan açÄ±klamaya ÅŸöyle devam edildi:

"Türkiye, AKPM'de bu kararÄ± alan parlamenterleri öncelikle aklÄ±selime, ardÄ±ndan ilkeli bir tutum benimseyerek dünyanÄ±n ortak belasÄ± olan terör tehdidiyle mücadele etmek üzere müÅŸterek tedbirler almaya, yükselen yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Ä°slamofobi sorunlarÄ±yla samimi ÅŸekilde mücadele etmeye, iltica ve göç yönetimi konularÄ±nda insan haklarÄ±nÄ± gözeten sorumlu bir duruÅŸ sergilemeye davet eder.

Denetim kararÄ± Türkiye'nin, terörist darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüÄŸü yapÄ±cÄ± ve samimi diyalog ve iÅŸ birliÄŸini de gözardÄ± etmiÅŸtir. Bu durum, Türkiye'yi AKPM ile iliÅŸkilerini gözden geçirmeye mecbur bÄ±rakacaktÄ±r. AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yükümlülüklerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ödün vermeden vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürecektir."