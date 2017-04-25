Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/04/2017 16:47

AvusturyalÄ± siyasetÃ§iden ErdoÄŸan'Ä± destekleyen Ã§ifte vatandaÅŸlara mektup

Strache

AvusturyalÄ± siyasetÃ§i Strache, Ã¼lkesinde yaÅŸayan ErdoÄŸan'Ä± destekleyen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na seslendi

Avusturya sitesi Krone'un haberine göre AvusturyalÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache, Facebook hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan destekçisi AvusturyalÄ± Türklerin ülkeyi terk etmesini talep eden bir açÄ±k mektup yayÄ±nladÄ±. 2016 yÄ±lÄ±ndaki seçimde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak son tur seçimlerine kalan ancak seçimi YeÅŸiller partisinin adayÄ± Alexander Van der Bellen'e kaybeden Strache, Avusturya ve Avrupa'da yaÅŸayan Türklerin Avrupa'da kalarak 'acÄ± çekmemek' için ülkelerinde geri dönmesi gerektiÄŸini söyledi.

'ATEÅžE KÖRÜKLE GÄ°DÄ°YOR'

Avustralya'da yayÄ±mlanan Krone gazetesi, Strache'nin Facebook'taki çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n son dönemde gergin olan iki ülke iliÅŸkileri bakÄ±mÄ±ndan 'ateÅŸe körükle gitmek' anlamÄ±na geldiÄŸi yorumunda bulundu. "Sevgili ErdoÄŸan destekçileri" ifadesiyle yer alan mektupta, "Uzun zamandan beri endiÅŸe ve anlayÄ±ÅŸla, sizlerin ne kadar anlaÅŸÄ±lmaz ve mutsuz hissettiÄŸinize ÅŸahit olduktan sonra, sizin burada kalmanÄ±zÄ± istenin boÅŸa olduÄŸu görüÅŸüne sahibim. Sizin ve ailenizin burada acÄ± çekmesi, istediÄŸim en son ÅŸey" ifadesini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Feleknaz Uca

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Uca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

AKPM'nin TÃ¼rkiye'yi denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ± hakkÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz

AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na CHP'li isimden tepki

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) TÃ¼rkiye ile ilgili verdiÄŸi karar hakkÄ±nda CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz aÃ§Ä±klama yaptÄ±