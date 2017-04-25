HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Uca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknaz Uca hakkÄ±nda çeÅŸitli tarihlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 6 ayrÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±, yürüyüÅŸ ve yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle ’Terör örgütü üyeliÄŸi’ suçundan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na devam edildi. Bir önceki celse hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± çÄ±karÄ±lan HDP Milletvekili Feleknas Uca, bugün öÄŸlen saatlerinde evinin önünde gözaltÄ±na alÄ±narak, DiyarbakÄ±r 5’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na getirildi.

DuruÅŸmada Kürtçe savunma yapan Uca, halkÄ±n iradesi il 7 HazÄ±ran ve 1 KasÄ±m seçimlerinde milletvekili seçildiÄŸini belirterek, "HayatÄ±m boyunca yÄ±llarca bu halkÄ±n özgürlüÄŸü, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik ve demokrasi için mücadele ettim. YargÄ±lanmam hukuksuzdur ve kabul etmiyorum. YaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸmalar nedeniyle yargÄ±lanÄ±yorum. Avrupa Parlamentosu’nda 10 yÄ±l parlamenterlik yaptÄ±m. Her zaman demokrasi ve barÄ±ÅŸ için mücadele ettim. Bugün Türkiye’de örgüt üyeliÄŸi suçundan yargÄ±lanÄ±yorum. HayatÄ±mda hiç elime silah almadÄ±m. Silah ruhsatÄ± bile almadÄ±m. Benim mücadelem demokrasi ve barÄ±ÅŸ içindir. Her zaman Kürt sorununun barÄ±ÅŸ içinde çözülmesini istedim. Türk ve Kürtlerin kardeÅŸliÄŸi için demokrasi mücadelesi verdim. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±m hukuksuz ÅŸekilde kaldÄ±rÄ±ldÄ±. EÅŸ BaÅŸkanlarÄ±mÄ±z, milletvekillerimiz ve binlerce parti üyemiz tutuklanmasÄ±na raÄŸmen, barÄ±ÅŸ, demokrasi ve kardeÅŸlik için mücadele ediyoruz. Tüm iddialarÄ± reddediyorum. Bir suç iÅŸlemedim. Sadece fikirlerimi söyledim. Bu yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

Avukat savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararlarÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelenmesine hükmetti. HDP’li Feleknas Uca ise ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±.