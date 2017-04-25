ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan derin endiÅŸe duyuyoruz

TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'Ä±n ikinci Kandili'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesinin ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aÃ§Ä±klama geldi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait jetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok ve Kuzey Irak'a baÄŸlÄ± Sincar'da eÅŸzamanlÄ± olarak terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada operasyonlar için "saldÄ±rÄ±" ifadesi kullanÄ±larak ÅŸöyle denildi: Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yönelik Türk hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndÄ±n dolayÄ± derin endiÅŸe duyuyoruz. EndiÅŸemizi Türk hükümetine ilettik. SaldÄ±rÄ±lar koalisyon tarafÄ±ndan onaylanmadÄ±