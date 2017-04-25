ErdoÄŸan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi KararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin TÃ¼rkiye'yi dÄ±ÅŸlayan kararÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, ABD'yi yalanladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde Reuters haber ajansÄ±na mülakat vererek gündeme iliÅŸkin çok önemli açÄ±klamalarda bulundu. AKPM'nin Türkiye kararÄ±nÄ± sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ErdoÄŸan, Türkiye'yi dÄ±ÅŸlayan bu kararÄ±n tamamen siyasi olduÄŸunu belirterek "kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz" dedi. ErdoÄŸan, referandum konusunda da deÄŸerlendirmelerde bulundu. CHP'nin DanÄ±ÅŸtay ve YSK kararlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AYM ve AÄ°HM'e gideceÄŸi deÄŸerlendirmelerini eleÅŸtiren ErdoÄŸan "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin referandum sonuçlarÄ±yla ilgili deÄŸerlendirme yetkisi yok" dedi. Avrupa BirliÄŸini de uyaran ErdoÄŸan "AB 3-5 sene daha bu iÅŸi sallarsa, bize tek bir ÅŸey kalÄ±yor: Millete gitmek" ifadelerini kullandÄ±.