Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/04/2017 23:18

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± AKP'nin baÅŸÄ±na geÃ§iyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YSK'nÄ±n referandumla ilgili resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan partinin baÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸini duyurdu

16 Nisan'da oylanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AK Parti'ye ne zaman üye olacaÄŸÄ± merak konusuyken, ErdoÄŸan'dan konuya iliÅŸkin bir açÄ±klama geldi.Ä°ngiliz haber ajansÄ± Reuters'e mülakat veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandum sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partili olma yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak "2017 içinde kongre yapÄ±lamaz diye bir ÅŸey yok. Resmi sonuçlar YSK tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±ktan sonra AK Parti'nin baÅŸÄ±na geçeceÄŸim." dedi.

"KABÄ°NE REVÄ°ZYONU GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE YOK"

ErdoÄŸan, bakanlar kurulunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±yla ilgili bir soruya ise "Kabine revizyonu gündemimize dahi gelmedi" ÅŸeklinde cevap verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da noktayÄ± koyarak ÅŸu anda Türkiye'nin gündeminde böyle bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

 

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