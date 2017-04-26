CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) TÃ¼rkiye hakkÄ±nda verdiÄŸi kararÄ± yorumladÄ±

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan ErdoÄŸan, "Ä°stedikleri kadar böyle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ve geçmiÅŸtir" dedi.

AKPM Genel Kurulu, SalÄ± günkü oturumunda 45'e karÅŸÄ± 113 oyla Türkiye'nin denetim sürecine yeniden alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Türkiye, 2004 yÄ±lÄ±nda denetim sürecinden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Kararda ayrÄ±ca, Türkiye'ye yönelik 35 maddeden oluÅŸan tavsiyeler de yer aldÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM kararÄ± sonrasÄ±nda "AtÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlara karar vereceÄŸiz" demiÅŸ, Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± Ömer Çelik ise oylamayÄ± 'Tarihi bir hata' olarak yorumlamÄ±ÅŸtÄ±.

'Gerekirse millete gideriz'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reuters röportajÄ±nda Türkiye - AB iliÅŸkilerinin geleceÄŸine de deÄŸinerek Brüksel'in üyelik sürecini daha da geciktirmesi durumunda Türkiye'nin farklÄ± arayÄ±ÅŸlara yöneleceÄŸini ifade etti ve bir kez daha Türkiye'nin AB müzakerelerinin referanduma götürülebileceÄŸinin sinyalini verdi:

"Samimiyseler, AB'den sorunlu bakanÄ±m dahil olmak üzere, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±mÄ±z dahil olmak üzere, oturulur ve bir an önce bu iÅŸ hallolur. 'Bunu halletmeyeceÄŸiz, biz bu iÅŸi 3 sene 5 sene daha sallayacaÄŸÄ±z' derlerse bize de yapacaÄŸÄ±mÄ±z tek bir ÅŸey kalÄ±yor. Millete gitmek."

Son olarak Avrupa Komisyonu'nun geniÅŸlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin üyelik sürecinin temelden gözden geçirilmesini ve Ankara'yla AB üyeliÄŸi dÄ±ÅŸÄ± bir zeminde iÅŸbirliÄŸine gidilmesini önermiÅŸti.

'AB daÄŸÄ±lma sürecinde'

Referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere örneÄŸini veren ErdoÄŸan, "Ä°ngiltere Brexit kararÄ±nÄ± çÄ±kardÄ± mÄ±? ÇÄ±kardÄ±. Åžu anda çok da rahat, huzurlu bir ÅŸekilde geleceÄŸe yürüyorlar. Belki ÅŸimdi bunu baÅŸka ülkeler takip edecek. Buna hayÄ±r diyemeyiz" diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan sözlerine "AB bir daÄŸÄ±lma süreci içerisine girmiÅŸtir. Bir tane iki tane ülke AB'yi ayakta tutamaz. Bunu bilmeleri lazÄ±m" diyerek devam etti.