MHP liderinden AKPM'nin verdiÄŸi karara sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) TÃ¼rkiye'yi siyasi denetime alma kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, AKPM'nin kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Bahçeli, açÄ±klamasÄ±nda "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda bugün yapÄ±lan 'Türkiye'de Demokratik KurumlarÄ±n Ä°ÅŸleyiÅŸi' konulu oturum sonrasÄ± alÄ±nan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine iliÅŸkin karar, Avrupa'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± iflah olmaz önyargÄ±larÄ±nÄ±n ve hastalÄ±klÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n son bir tezahürü olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi düÅŸünce ve hesaplarla alÄ±nan bu karar haksÄ±zdÄ±r, temelsizdir ve yok hükmündedir. Hiçbir ÅŸart altÄ±nda kabul edilemez olan bu kararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve reddediyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, son dönemde yaÅŸanan geliÅŸmeler ve bugün gelinen noktada haçlÄ± ruhunun asÄ±rlar sonra hortladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Avrupa medeniyetinin bir hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yeniden ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Kara mizah örneÄŸi olarak tarihe geçecektir"

Avrupa BirliÄŸinin Türkiye'yi sürekli dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Avrupa Konseyi demokrasi, insan haklarÄ± ve hukuk devleti konularÄ±nda sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye'yi siyasi denetim almakta, Avrupa ülkelerinin bir kÄ±smÄ±, Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iç politika malzemesi olarak hayasÄ±zca kullanmaktadÄ±r. KanlÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n siyasi hamisi rolüne soyunan, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe giriÅŸimini görmezden gelip Türkiye'yi suçlayacak sudan bahaneler uyduran Avrupa'nÄ±n, Türkiye'ye insan haklarÄ±, hukukun üstünlüÄŸü ve demokrasi dersi vermeye kalkmasÄ± kara mizah örneÄŸi olarak tarihe geçecektir. PKK'ya kucak açan Avrupa'nÄ±n, Türkiye'nin terörle meÅŸru yollardan mücadelesini hukuk dÄ±ÅŸÄ± olmakla suçlamasÄ± eÅŸi görülmemiÅŸ bir piÅŸkinlik ve riyakarlÄ±ktÄ±r."

"Avrupa'nÄ±n hakkÄ± da haddi de deÄŸildir"

Türkiye'nin siyasi saiklerle itilip kakÄ±lacak bir ülke olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'ye bu muameleyi reva görmek Avrupa'nÄ±n hakkÄ± da deÄŸildir, haddi de deÄŸildir. Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düÅŸüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz, bunu hiçbir ÅŸart altÄ±nda kabul etmeyecektir. Türkiye'nin Avrupa ile iliÅŸkilerini her yönüyle gözden geçireceÄŸi stratejik bir kavÅŸak noktasÄ±na gelinmiÅŸtir. Türkiye'yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suçlamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupa'ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.