BaÅŸbakan AKPM'nin kararÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye ile ilgili verdiÄŸi karar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Radyo ve Televizyon Gazetecileri DerneÄŸi Ödül Töreni'ne katÄ±lmak için geldiÄŸi Grand Otel'in giriÅŸinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Türkiye'ye yönelik 'siyasi denetim' kararÄ± ile ilgili olarak, "Türkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüÅŸmüyor." ifadelerini kullandÄ±.

"Önümüzdeki günlerde zannediyorum Avrupa BirliÄŸi'nde bu kararÄ±n yansÄ±masÄ± da görülecektir." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zaten Avrupa BirliÄŸi ile iliÅŸkilerimiz olabilecek en olumsuz düzeye eriÅŸmiÅŸ gözüküyor. Bunun gelmesiyle de çok fazla bir deÄŸiÅŸiklik olmaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.