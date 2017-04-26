BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n eski ortaÄŸÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n eski ortaÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Manisa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, örgütün avukat yapÄ±lanmasÄ±na yönelik, Manisa merkezli Ä°zmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere dün sabah, eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Örgüt içinde faaliyet yürüttüÄŸü ileri sürülen avukatlar H.Ä°., K.Ç., B.Y., M.B., M.K., Ä°.K., K.C. ve M.K. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent ArÄ±nç'Ä±n milletvekili seçilmeden önce ortaÄŸÄ± olduÄŸu öne sürüldü.

AyrÄ±ca, FETÖ/PDY'ye yönelik bir baÅŸka operasyonda Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

ÖNCEKÄ° OPERASYONA 13 TUTUKLAMA

Öte yandan, geçen 14 Nisan'da Manisa il merkezi ile AlaÅŸehir, Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸi, ifadelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan önceki gün adliyeye sevk edildi. Åžüphelilerden 13'ü tutuklanarak, Manisa T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 11 ÅŸüpheli ise, tutuksuz yargÄ±lanmak üzere adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.