BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Radyo Televizyon Gazetecileri DerneÄŸi'nin Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Radyo Televizyon Gazetecileri DerneÄŸi tarafÄ±ndan Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katÄ±lmadan önce gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. AKPM'nin kararÄ±na tepki gösteren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O kararda oy kullananlarÄ±n tamamÄ± PKK'nÄ±n terör örgütü olmasÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ± için propaganda yapan kiÅŸiler. Bu karar ÅŸunu gösteriyor son zamanlarda Avrupada' da Ä°slamafobi, Ä±rkçÄ±lÄ±k, Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Avrupa Konseyi'nde yansÄ±masÄ±dÄ±r. Bunlar bölgesel ve küresel barÄ±ÅŸ için faydalÄ± karar deÄŸil. Biz Türkiye olarak bu kararÄ± siyasi olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüÅŸmüyor." dedi.

"BUNUN DOÄžURACAÄžI SONUÇLAR VAR"

Kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasÄ±nÄ± yaÅŸamadÄ±. YaÅŸamadÄ±klarÄ± için Türkiye'de neler oldu, Türk halkÄ± hangi badirelerden geçti ve Türkiye'nin almasÄ± gereken tedbirler nelerdir, zahmet edip derinliÄŸine inceleme fÄ±rsatÄ± bulmadÄ±lar. DolayÄ±sÄ±yla Türkiye alÄ±nan karar ne olursa olsun, demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahÄ±nÄ±, güvenliÄŸini korumaya devam edecek. Türkiye bölgedeki barÄ±ÅŸÄ±n güvenliÄŸin teminatÄ± olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki, onlar da aldÄ±klarÄ± kararÄ±n ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna kanaat getirecekler. Bunun doÄŸuracaÄŸÄ± sonuçlar var, hükümet olarak deÄŸerlendirmemizi yapacaÄŸÄ±z. AtmamÄ±z gereken adÄ±mlara karar vereceÄŸiz. AB Türkiye konusunda kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermeli.