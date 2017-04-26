MHP lideri AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi Avrupa aÄŸÄ±r bir fatura Ã¶deyecek

MHP lideri BahÃ§eli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, AKPM'nin Türkiye hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 'siyasi denetim' kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Bahçeli açÄ±klamasÄ±nda "Türkiye'nin Avrupa ile iliÅŸkilerini her yönüyle gözden geçireceÄŸi stratejik bir kavÅŸak noktasÄ±na gelinmiÅŸtir. Türkiye'yi dÄ±ÅŸlamanÄ±n ve haksÄ±z yere suçlamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ± ve Avrupa'ya aÄŸÄ±r bir faturasÄ± olacaÄŸÄ± kuÅŸkusuzdur. KararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve kararÄ± reddediyoruz" dedi.