Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/04/2017 11:39

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme

erdoÄŸan ile yÄ±ldÄ±rÄ±m

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti

Dün Bakanlar Kurulu'nda bir araya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m bugün sürpriz bir ÅŸekilde Ankara'da tekrar bir araya geldi.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Radyo Televizyon Gazetecileri DerneÄŸi tarafÄ±ndan Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katÄ±ldÄ±ktan sonra, programÄ±nda görünmemesine raÄŸmen ani bir ÅŸekilde BeÅŸtepe'ye geçti.ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu sabah gerçekleÅŸen Sincar operasyonu ve AKPM'nin Türkiye kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.ErdoÄŸan Reuters haber ajansÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda "Referandum sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±nca AK Parti'nin baÅŸÄ±na geçeceÄŸim" demiÅŸti.

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