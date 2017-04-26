Reuters'e konuÅŸan ErdoÄŸan Zarrab babamÄ±n oÄŸlu deÄŸil benim vatandaÅŸÄ±m dedi

Reuters'e konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'de tutuklu bulunan iÅŸadamÄ± RÄ±za Zarrab'la ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, uluslararasÄ± haber ajansÄ± Reuters'e önemli açÄ±klamalarda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'de tutuklu bulunan iÅŸadamÄ± RÄ±za Zarrab ve Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'ya iliÅŸkin bir soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "MayÄ±s ayÄ±ndaki ABD ziyaretimde BaÅŸkan Trump ile ikili iliÅŸkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. AtacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlardan biri de RÄ±za Zarrab ile ilgili olacak. Zarrab babamÄ±n oÄŸlu deÄŸil ama benim bir vatandaÅŸÄ±m. EÄŸer varsa bir suçu Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na dosyasÄ± iletilir, yoksa hemen bazÄ± ÅŸeyler uydurularak tutuklanÄ±rsa, vatandaÅŸÄ±na sahip çÄ±kamayan ülke konumuna düÅŸeriz. Hakan Bey (Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±) ise ÅŸu ana kadar ABD'ye yedi kez girip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r, herhangi bir ÅŸey yokken, son anda böyle bir ÅŸeyin ona uygulanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, art niyetli bazÄ± giriÅŸimlerin olduÄŸunu göstermektedir. Burada da biz tabi FETÖ ile ilgili baÄŸlantÄ±larÄ±n olduÄŸunu hissediyor ve görüyoruz. Bu oyunun bozulmasÄ± gerekiyor. Halk BankasÄ±'nÄ±n tuttuÄŸu avukatlar var. Devlet olarak bizi iÅŸin içine sokmak isteyenler var. Bu konuda SayÄ±n BaÅŸkan'la görüÅŸmelerimiz olacak. FETÖ liderinin 400 dönümlük arazide misafir ediliyor olmasÄ± düÅŸündürücüdür. Ä°dari olarak tutuklanmamasÄ± veya gözaltÄ±na alÄ±nmamasÄ± düÅŸündürücüdür. BunlarÄ± SayÄ±n Trump ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z."