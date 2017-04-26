Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/04/2017 12:48

Ankara'da kulisler bu ismi konuÅŸuyor Yeni kabinede kimin ismi geÃ§iyor

ibrahim kalÄ±n

Ankara'da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n yeni kabinede yer alacaÄŸÄ± da sÃ¶yleniyor

Referandumun ardÄ±ndan gözler AK Parti ve hükümette yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸikliklere çevrildi. Kulislere göre mayÄ±s ayÄ± sonunda AK Parti'nin olaÄŸanüstü kongreye gitmesiyle birlikte Ankara'daki üç önemli adÄ±m 'kabine, genel baÅŸkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) deÄŸiÅŸikliÄŸi' olacak. Kabinede beklenen deÄŸiÅŸiklikte sürpriz isimlerin yer alacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Ancak deÄŸiÅŸiklik bakanlarla kalmayacak. OlasÄ± bir olaÄŸanüstü kongrede sadece genel baÅŸkan deÄŸil, partinin MKYK'sÄ± da yenilenecek. Bu nedenle kabine deÄŸiÅŸikliÄŸinin önce yapÄ±lacaÄŸÄ±, kabine dÄ±ÅŸÄ± kalan bazÄ± isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacaÄŸÄ± belirtiliyor.

ÜST YÖNETÄ°MDE KÖKLÜ DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n kulislerden aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, mayÄ±s sonunda yapÄ±lacak olaÄŸanüstü kongreyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan genel baÅŸkan seçilecek. OlaÄŸanüstü kongre sadece genel baÅŸkan seçimini deÄŸil, aynÄ± zamanda MKYK deÄŸiÅŸimini de içerecek. Partinin 50 kiÅŸilik üst yönetiminde köklü deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Kulislere göre, 'genç kabine ve genç parti yönetimi' planÄ± hayata geçirilecek. Partide uzun zamandan beri bakanlÄ±k ve parti yöneticiliÄŸi yapan bazÄ± duayen isimlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceÄŸi iddia ediliyor.AK Parti kurmaylarÄ±na göre, olaÄŸanüstü kongreyle ilgili süreç iÅŸlerken, kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacak. Kabine deÄŸiÅŸikliÄŸinin kongreyi beklememesinin en önemli nedeni, görevden alÄ±nacak bazÄ± bakanlarÄ±n yeni MKYK'da ve parti yönetiminde deÄŸerlendirilmesi olacak. Bu operasyonda, birden fazla sürpriz bekleniyor

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