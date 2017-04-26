Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu AB ile iliÅŸkilerimizi gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AKPM'nin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik kararÄ±na karÅŸÄ±, "AB ile iliÅŸkilerimizi gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz, buna mecbur bÄ±raktÄ±lar" ÅŸeklinde konuÅŸtu

Özbekistan'da açÄ±klama yapan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n siyasi olduÄŸunu söyledi. KararÄ±n bir öneminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, "Türkiye'ye ceza verilmek isteniyorsa ters teper." dedi.ÇavuÅŸoÄŸlu, ''Bu yolla Türkiye'ye bir ceza vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z bu ters teper. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile çok yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içinde olduk. Reform sürecinde AB'den daha çok Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini dikkate aldÄ±k. Avrupa Konseyi ile aramÄ±zda çalÄ±ÅŸma grubu var. Genel sekreterle yakÄ±n iÅŸbirliÄŸimiz var. Parlamentonun bu aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmiyoruz bundan sonraki iÅŸbirliÄŸimizi zayÄ±flatan bir adÄ±mdÄ±r. Bu kurumla bazÄ± konulardaki iliÅŸkilerimizi tekrar gözden geçireceÄŸiz. Buna bizi mecbur bÄ±raktÄ±lar. Avrupa siyaseti çok deÄŸiÅŸiyor ve maalesef Avrupa ülkelerinde artan Ä±rkçÄ±lÄ±k Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Avrupa kurumlarÄ±na da sirayet etti'' dedi.